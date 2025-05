MediaWorld: super PROMOZIONI sui brand tecnologici migliori

Sogni un elettrodomestico nuovo di zecca? MediaWorld sa come stupire: non servono pozioni d’amore, solo un click o una passeggiata in negozio. Ti sei mai chiesto come sarebbe rientrare a casa e trovarla già pulita, profumata e con il caffè pronto? O perché passare ore davanti ai fornelli quando una friggitrice fa tutto per te? Le offerte MediaWorld sono la tua occasione per cambiare, senza tragedie shakesperiane. Perché aspettare che il pavimento si pulisca magicamente? Il futuro è adesso e MediaWorld lo ha messo in sconto. Dal 60 al 21 maggio, hai tutto il tempo per cambiare abitudini e dare una rinfrescata alla tua routine. Ma attenzione che il tempo vola e MediaWorld non aspetta ancora a lungo!

Offerte eccezionali da MediaWorld per una casa fuori dal comune

La griglia elettrica MOULINEX Optigrill + XL è tua a 179 euro: grande, intelligente, cuoce carne e verdure come un vero barbecue. La lavatrice BEKO MWUX81282BI/IT, 8 kg e solo 50 cm di profondità, silenziosa e comoda, è da MediaWorld a 339 euro. Per colazioni da bar, c’è la macchina DE’LONGHI Stilosa EC235 da 92,99 euro. Compatta, elegante, perfetta anche per il caffè della domenica. Hai detto tecnologia da film? La friggitrice ad aria MOULINEX Dual EasyFry&Grill a 159 euro fa tutto: frigge, griglia, sorprende. Il robot DREAME L10s Pro Ultra lava e aspira da solo, a 529 euro. Funziona anche mentre tu sei al cinema.

La lavatrice LG F4NX1008NWK Serie X1, con 8 kg di capacità, profonda 55 cm, è tua a 429 euro. Silenziosa, affidabile, veloce. Vuoi una cucina moderna? Il piano a induzione SAMSUNG NZ64R3747BK/UR è preciso e facile da pulire, da MediaWorld a 399 euro. Scegli il frigorifero americano LG GMG860EPBE InstaView, a 1849 euro. Elegante, capiente con un tocco futuristico. Per una cucina splendente, punta sulla lavastoviglie BOSCH SMS4ECI28E è smart e silenziosa: la trovi da MediaWorld a 749 euro. Visita il sito, fallo prima del 21 maggio altrimenti vedrai i tuoi sogni andare in frantumi.