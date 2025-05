Lynk & Co 02: il SUV elettrico che sorprende davvero

Un SUV elettrico nato per farsi notare, con uno stile che parla ai più giovani senza rinunciare a contenuti da segmento superiore. La Lynk & Co 02 ha le radici nella stessa piattaforma della Volvo EX30, ma si distingue per un’identità unica, plasmata a Göteborg con il contributo diretto dei clienti della 01 plug-in. Il risultato? Un’auto che sa essere concreta, ma anche sorprendentemente personale.

Gli interni del modello Lynk & Co seguono la stessa filosofia. Minimalismo moderno, materiali riciclati e dettagli che colpiscono. La versione base utilizza tessuti in PET, mentre l’allestimento More offre rivestimenti in similpelle, sedili anteriori regolabili elettricamente e riscaldabili, oltre al volante riscaldato. Presente anche un impianto audio Harman Kardon a 14 altoparlanti, capace di elevare ogni viaggio. Non poteva poi mancare un sistema multimediale all’altezza. Sulla plancia spicca un touchscreen da 15,4 pollici, cuore dell’infotainment, gestito dal potente chip Qualcomm Snapdragon. La strumentazione digitale da 10,2 pollici offre grafica personalizzabile e tutte le informazioni utili. Presente il supporto 5G e, per l’allestimento più completo, anche una fotocamera nel retrovisore che consente di scattare selfie da condividere. Stravagante? Forse, ma perfettamente in linea con lo spirito della Lynk & Co 02.

Spazio, praticità e prezzo del modello Lynk & Co

Non basta lo stile se non si offre anche funzionalità, no? La Lynk & Co 02 anche qui non delude. Il bagagliaio da 440 litri si espande a 1.400 litri abbattendo i sedili posteriori. In più, un frunk da 15 litri accoglie comodamente il cavo di ricarica. Presente anche un sistema di riconoscimento facciale che imposta automaticamente le preferenze del conducente. Il tetto panoramico aggiunge luminosità e una sensazione di spazio sorprendente. A spingerla è un motore elettrico da 272 CV e 343 Nm di coppia, per un’accelerazione 0-100 in 5,5 secondi. Alimentata da una batteria da 66 kWh, offre un’autonomia tra 435 e 445 km WLTP. Numeri che la portano al livello dei migliori. Lunga 4.460 mm, larga 1.845 mm e alta 1.573 mm, ha un passo di 2.755 mm, pensato per la stabilità. Il prezzo del Lynk & Co 02? Parte da 35.495 euro, ma l’allestimento top sfiora i 40.000 euro.