Dimenticate il canone mensile e il contratto classico. Il nuovo Telepass Grab & Go è la risposta per chi utilizza l’autostrada in modo occasionale e vuole comunque godere della comodità del telepedaggio. A differenza del servizio tradizionale, questo dispositivo si basa su una formula pay-per-use: si paga solo nei giorni in cui viene effettivamente utilizzato. Nessun vincolo, nessuna sottoscrizione, ma un acquisto una tantum e un’attivazione semplice tramite app.

Un euro al giorno solo quando si usa e tutti i servizi Telepass sono inclusi

È una vera rivoluzione per gli utenti saltuari, pensata per eliminare code e complicazioni, senza costi fissi. Il dispositivo si può acquistare direttamente in negozio, in punti vendita diffusi come Mediaworld, Unieuro, Euronics, Carrefour ed Esselunga. Il costo iniziale è di 29,90 euro, a cui si aggiungono 14,90 euro per l’attivazione fino al 31 gennaio 2026 (in seguito, 20 euro). A differenza del Telepass tradizionale, il Grab & Go rimane di proprietà del cliente.

L’utilizzo è semplice: si attiva con l’app ufficiale Telepass tramite tecnologia NFC e, una volta attivo, si installa sull’auto proprio come un normale dispositivo Telepass. Da quel momento, è operativo per tutte le funzioni classiche: pedaggi autostradali, parcheggi convenzionati, accesso all’Area C di Milano, acquisto di vignette elettroniche e persino l’imbarco sul traghetto per lo Stretto di Messina.

Il prezzo è chiaro e senza sorprese. Si paga 1 euro al giorno solo quando si usa. Oltre al costo dei servizi. Il pagamento avviene mensilmente su conto corrente. Oogni 15 giorni tramite carta di credito. Per chi attiva il dispositivo entro il 30 settembre 2025, è previsto un cashback di 15 euro da utilizzare sui pedaggi. Inserendo il codice promozionale TLP15 nell’app.

Telepass Grab & Go è riservato alle persone fisiche. E può essere montato su autovetture private o moto con almeno 150 cc di cilindrata. Un’idea pensata per chi vuole comodità e libertà, senza dover sostenere costi ricorrenti.