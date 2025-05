Samsung in attesa degli aggiornamenti One UI 8.0 e Android 16

Google ha acceso i riflettori su Material 3 Expressive, svelando anche i primi dettagli su Android 16. Si tratta della release che per la prima volta adotta ufficialmente le nuove linee guida di design delineate con la terza iterazione del Material Design. Anche se il focus è sulle novità estetiche e sulle opportunità creative offerte a sviluppatori e designer, Google ha offerto anche un’anteprima delle tempistiche con cui la nuova versione del sistema operativo arriverà. In particolare, l’azienda ha confermato che Android 16 farà il suo esordio sui Pixel già nel corso di giugno. Una notizia importante che sembra suggerire che non ci saranno ritardi questa volta. Ma la notizia che ha catturato maggiormente l’attenzione riguarda Samsung.

Aggiornamenti in arrivo anche sui dispositivi Samsung

Durante la diretta effettuata da Google, è stato suggerito che il rollout dell’aggiornamento sugli smartphone dell’azienda sudcoreana avranno inizio presto. A tal proposito, è sembrato di aver visto in loop il Galaxy S25 Ultra. È stata proprio l’azienda di Mountain View a chiarire che la One UI 8.0, l’interpretazione Samsung di Android 16, verrà presto distribuita. Nello specifico, secondo quanto riportato, il processo avrà inizio a partire dall’estate. A differenza di One UI 7.0, che ha portato a cambiamenti strutturali e di design importanti, il nuovo aggiornamento sembra proporsi come un’evoluzione più lineare e contenuta.

Nonostante i rumor di un ritardo nell’ultima One UI, la pianificazione odierna lascia ben sperare. Recuperando il tempo perso, Samsung potrà consegnare un’interfaccia raffinata, fluida e allineata alle nuove linee guida di Google. Nel frattempo, non resta che attendere l’apertura delle iscrizioni al programma beta di One UI 8.0. Quest’ultimo è previsto già per le prossime settimane. Tutti coloro che intendono sperimentare le novità in arrivo prima degli altri potranno presto testare la nuova One UI. Per tutti gli altri, non resta che attendere l’arrivo dell’estate per il rilascio “ufficiale” dell’aggiornamento.