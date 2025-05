Android 16 si fa vedere anche su Honor: la beta 3 sul Magic 7 Pro

Come tutti sappiamo quest’anno sarà l’anno di Android 16, Google si sta impegnando infatti nei lavori per lo sviluppo del suo sistema operativo di prossima generazione che ovviamente sbarcherà su una gran bella fetta di dispositivi Android attualmente in circolazione, la fase di beta testing in corso e l’azienda sta testando l’ultima versione di Android su diversi dispositivi, alla lista di questi device ora possiamo aggiungere l’ultimo top di gamma della società cinese Honor, stiamo parlando del Magic 7 Pro.

Testare e provare

La versione è arrivata su questo dispositivo non è relativamente recente ma nemmeno tra le più vecchie, stiamo parlando della beta numero tre e l’iniziativa rivolte espressamente agli sviluppatori, l’obiettivo è quello di testare i propri software sull’ultima versione del sistema operativo in anteprima in modo da essere poi pronti al lancio, non a caso la procedura per installare il sistema operativo aggiornato alla beta numero tre richiede un minimo di attenzione, sebbene non si tratti di nulla di particolarmente complesso.

Per scaricare l’aggiornamento installarlo infatti bisogna recarsi alla pagina dedicata sul sito ufficiale del produttore, disponibile solamente in lingua inglese, da lì scaricare il firmware sul proprio computer per poi preparare tutto l’ambiente per l’installazione tramite cavo USB, lo smartphone deve infatti essere in modalità sviluppatore che può essere attivata premendo sette volte rapidamente sulla voce Numero Build, la quale si trova nella pagina informazioni sul dispositivo presente nelle impostazioni.

Per quanto riguarda il pc, invece bisogna assicurarsi di aver installato ADB, Python e Honor Suite, tenete a mente che l’installazione del nuovo sistema operativo non cancellerà nulla di default ma è comunque meglio fare un backup dei propri dati personali, una norma che dovrebbe essere comunque standard in qualsiasi procedura facciate che riguardi l’aggiornamento del vostro dispositivo, tenete a mente anche che l’installazione richiede 60 GB di spazio libero su sullo smartphone e che viene creata una nuova partizione utente di sistema che non condivide i dati con la partizione utente precedente.