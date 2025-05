Mercedes-AMG: nuovi dettagli della berlina elettrica del brand

La prima berlina elettrica firmata Mercedes-AMG entra in scena mostrando finalmente linee più definite. Dopo mesi di test segreti, il prototipo si scopre quasi del tutto, rivelando una carrozzeria filante e un linguaggio stilistico ispirato alla Vision AMG Concept. Lo stile punta dritto verso prestazioni estreme, lasciando intuire che nulla sarà come prima. Il frontale mostra tutta la sua origine sportiva. Sparisce la classica griglia AMG, sostituita da prese d’aria sottili, integrate in un paraurti scolpito con precisione. I fari a LED sfoggiano una firma luminosa inedita, un chiaro omaggio alla stella Mercedes, ora più grande e aggressiva. Il profilo laterale, basso e proteso verso l’asfalto, racconta una ricerca ossessiva di efficienza e velocità. Ogni dettaglio, dai cerchi a raggi sottili al disegno dei passaruota, serve a domare l’aria.

Tecnologia in più nella Mercedes per battere Taycan e RS e-tron GT

Il powertrain della Mercedes promette fino a 1.000 cavalli, ottenuti grazie alla sinergia tra motori elettrici Yasa e batterie Sila Nanotechnologies. Il tutto costruito sulla nuova piattaforma AMG.EA, pensata esclusivamente per modelli ad alte prestazioni a zero emissioni. Al posteriore, i fanali circolari a LED con motivo a stella confermano la volontà di distinguersi. Un’ala attiva gestisce la deportanza alle alte velocità. Ogni elemento della vettura Mercedes sembra creato per un solo scopo: bruciare l’asfalto in silenzio, senza rinunciare alla presenza scenica. La risposta ai modelli come Porsche Taycan e Audi RS e-tron GT è netta ed evidente.

Il marchio di Affalterbach non dimentica le origini. Questa nuova elettrica Mercedes affiancherà la AMG GT 4 porte a combustione, confermando che le prestazioni hanno più volti. Due modelli, due filosofie, ma con un’unica promessa e cioè quella di dare emozioni forti. Il prezzo? Ancora da confermare, ma le stime parlano di oltre 180.000 euro. Un traguardo riservato a pochi, forse, ma destinato a cambiare le regole del gioco. Cosa succede quando il silenzio dell’elettrico incontra la furia? Questa Mercedes-AMG sta per dare la risposta.