Tianji 4.0: il nuovo cervello del calcolo quantistico cinese

Nel mondo del calcolo quantistico, la Cina sta davvero spingendo sull’acceleratore. E il nuovo protagonista di questa corsa si chiama Origin Tianji 4.0. Magari il nome non dice molto a chi non è del settore, ma fidati: è un bel passo avanti. In parole semplici, è un sistema di controllo che permette di gestire oltre 500 qubit, ovvero i “mattoncini” fondamentali dei computer quantistici. Non male, considerando che fino a poco tempo fa si faticava a mantenerne stabili anche solo qualche decina.

La Cina punta all’autonomia quantistica

Per capire il ruolo del Tianji 4.0, pensa a lui come al “cervello” di un computer quantistico: invia e riceve segnali dai chip, coordina le operazioni, e lo fa con una precisione incredibile. Ma non è solo una questione di numeri. Quello che colpisce è l’autonomia tecnologica: tutto – hardware, software e sistemi di controllo – è stato sviluppato in casa, in Cina. Una mossa strategica che punta chiaramente a ridurre la dipendenza da tecnologie straniere in un campo dove tutti vogliono arrivare primi.

Una delle novità più interessanti? Il fatto che ora, grazie all’integrazione con quattro software chiave, operazioni complesse che prima richiedevano un team di dottorandi possono essere gestite anche da ingegneri “normali”. Tradotto: più persone possono lavorare al calcolo quantistico, più velocemente e con meno ostacoli. È un bel passo verso l’industrializzazione del settore.

Il Tianji 4.0 non è rimasto a prendere polvere in laboratorio. Sta già contribuendo alla nascita di nuovi computer quantistici, come il già operativo Origin Wukong, che ha svolto centinaia di migliaia di compiti per milioni di utenti in tutto il mondo, dalla finanza alla medicina. E no, non solo in Cina: tra i Paesi più attivi ci sono anche USA, Russia, Giappone e Canada.

Insomma, il quadro è chiaro: la Cina non solo vuole giocare nel campo della tecnologia quantistica, ma vuole farlo con strumenti propri, in grande stile. E anche se molte applicazioni pratiche sono ancora all’orizzonte, l’automazione, la scalabilità e la capacità di semplificare processi complessi stanno davvero cambiando le regole del gioco.