Gemini Deep Research: a breve gli utenti potranno caricare documenti e immagini

Google si prepara a migliorare il suo strumento di intelligenza artificiale Gemini Deep Research, introducendo una funzione attesa: la possibilità di caricare documenti e immagini personali. Questo aggiornamento mira a rendere la ricerca ancora più precisa, combinando l’analisi delle informazioni disponibili sul web con i contenuti forniti direttamente dagli utenti.

Un’evoluzione per ricerche più mirate

Secondo quanto riportato dal profilo @testingcatalognews su X (ex Twitter), Google sta già testando questa nuova funzione. In particolare, sarà possibile caricare file come documenti di testo, presentazioni e immagini, consentendo a Gemini Deep Research di analizzarli e fornire risposte basate non solo su fonti online, ma anche sui contenuti personali degli utenti.

Un’immagine condivisa dal profilo mostra chiaramente la dicitura “Research with your own files”, accompagnata da un messaggio che invita gli utenti a caricare i propri materiali per ottenere risultati di ricerca più personalizzati.

Come funzionerà la nuova modalità

Una volta caricati i file, Gemini Deep Research utilizzerà l’intelligenza artificiale per:

Analizzare il contenuto dei documenti e delle immagini;

Generare risposte personalizzate basate sui file caricati;

Offrire approfondimenti combinando le informazioni dei file utente con quelle reperite online;

Consentire di porre domande per chiarimenti o riepiloghi.

Questa modalità ricorda in parte il funzionamento di NotebookLM, un altro strumento AI di Google, che opera esclusivamente sui materiali caricati dagli utenti. La differenza principale è che Gemini Deep Research sfrutta sia i contenuti personali sia le informazioni aggiornate dal web, offrendo una visione molto più completa.

Una ricerca dinamica e trasparente

Gemini Deep Research è già apprezzato per la sua trasparenza sulle fonti: indica chiaramente quali sono state utilizzate per generare le risposte e quali sono state esplorate ma non impiegate. L’intento principale di Google per quanto riguarda il suo modello linguistico è quello di rendere l’esperienza sempre più completa ed impeccabile, garantendo agli utenti che usano Gemini di poter cercare ed analizzare ciò che vogliono espressamente.