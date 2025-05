WindTre sorprende con GO Limited Edition: 150 GIGA, 5G e zero costi di attivazione

Attivazione senza costi, SIM gratuita, navigazione fino a 150GB alla massima velocità disponibile. Sono queste le promesse della nuova offerta GO Limited Edition di WindTre, pensata per un pubblico sempre più esigente e connesso. L’offerta si rivolge principalmente a chi decide di effettuare la portabilità da altri operatori come TIM, Vodafone, ho Mobile e Kena. Il costo è fisso. Si parla infatti di 9,99€ al mese, senza sorprese o altre spese nascoste.

Tecnologia digitale e vantaggi immediati: WindTre cambia il modo di attivare le offerte

Chi sceglie GO Limited Edition potrà navigare sulla rete 5G di WindTre, disponibile sul 97% del territorio nazionale, utilizzando un dispositivo compatibile. Per l’Europa è previsto un pacchetto extra di 12,6GB, che consente di navigare in tranquillità anche in viaggio. Oltre alla connessione, l’offerta include minuti illimitati verso tutti i numeri nazionali e 50 SMS. A tutto ciò si aggiunge la possibilità di ricevere la SIM direttamente a casa, entro due giorni lavorativi, oppure di attivare immediatamente la eSIM digitale.

La digitalizzazione è al centro del servizio WindTre. Attivare la propria offerta infatti non è mai stato così semplice. Bastano semplicemente le credenziali SPID o la Carta d’Identità Elettronica per completare la procedura online in pochi minuti. Entro 48 ore, il numero risulta già operativo, con trasferimento automatico del credito residuo dalla SIM precedente.

La nuova rete WindTre è sinonimo di affidabilità, con una copertura 4G che, come detto, raggiunge il 99,7% della popolazione. Per garantire un’esperienza d’uso sempre più intuitiva, l’app del gestore consente poi di gestire in autonomia la propria offerta, monitorare il consumo dei GIGA e ricevere assistenza immediata. Tale piattaforma, non a caso, è stata apprezzata da numerosi utenti con una valutazione media di 4.3 su 5 negli store digitali. Infine, con il programma fedeltà WINDAY, i clienti possono ottenere premi, sconti e regali esclusivi ogni settimana. Un vantaggio ulteriore per chi sceglie WindTre, che continua a distinguersi per innovazione, semplicità e attenzione al cliente.