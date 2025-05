Il 5G gratuito di WindTre arriva per tutti i clienti prepagati

WindTre ha avviato un’operazione mirata a estendere l’accesso al 5G senza alcun costo extra. Tale iniziativa si rivolge ai clienti con SIM ricaricabile che ancora non dispongono della rete di nuova generazione. Dal 4 maggio fino al 4 giugno 2025, salvo proroghe, essi infatti potranno finalmente attivare gratuitamente l’opzione “5G Gratis”. Non è prevista alcuna modifica alle condizioni contrattuali, né alcun cambio di tariffa, l’accesso al 5G si aggiunge senza oneri mensili. L’unico vincolo richiesto da WindTre è la presenza fisica in uno dei suoi negozi autorizzati per procedere all’attivazione.

WindTre spinge sul 5G: copertura ampia e prestazioni elevate

Una volta completata la richiesta, l’utente riceverà un SMS di conferma con tutte le informazioni tecniche necessarie. Ovviamente però, l’utilizzo del servizio dipende sia dalla copertura geografica della rete WindTre che dalla compatibilità dello smartphone utilizzato. La nuova opzione sarà valida senza scadenza, ma potrà essere attivata solo durante la finestra promozionale. Chi ha già una versione 5G a pagamento potrà passare a quella gratuita, rinunciando però ai 5GB extra mensili previsti dal piano originario.

Per accedere al servizio, alcuni clienti dovranno aggiornare la loro SIM. Le vecchie schede 3G, contrassegnate dai loghi WIND o 3, dovranno essere sostituite con SIM 4G, operazione che resterà gratuita fino alla fine dell’iniziativa. In più, chi possiede un piano tariffario non abilitato all’LTE dovrà effettuare un aggiornamento del profilo per poter navigare in 5G. L’intero processo sarà però gestito direttamente in negozio o, in alternativa, tramite il servizio clienti.

In ogni caso, secondo i dati di aprile 2025, la copertura della rete 5G di WindTre ha raggiunto il 97,3% della popolazione italiana. Di conseguenza viene garantita una linea stabile e priva di interruzione su quasi tutto il territorio nazionale. Per chi poi non possiede ancora uno smartphone compatibile con la rete5G, l’ operatore propone anche una selezione di modelli acquistabili a rate zero per 36 mesi, spesso anche senza anticipo, scegliendo il pagamento tramite conto corrente. Questa offerta si accompagna a un contributo di attivazione unico di 6,99€.

Insomma, grazie a queste mosse strategiche, WindTre punta a consolidare la propria posizione nel mercato della connettività mobile, offrendo ai clienti una soluzione moderna, accessibile e ad alte prestazioni.