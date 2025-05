Geekom Mini Air2, un mini PC in super offerta con coupon su Amazon e sul sito ufficiale

Geekom, azienda leader nel settore dei mini PC, propone al pubblico una interessante promozione attivata sia sul sito ufficiale che direttamente su Amazon, favorendo l’acquisto di Geekom Mini Air2, un mini PC che integra al proprio interno processore Intel Alder Lake N150, con frequenza di clock fino a 3,4 GHz, alle cui spalle si può trovare una configurazione di 16GB di RAM DDR5 a 4800 MHz ed anche 512GB di memoria interna su SSD (espandibile fino a 1TB).

Da un punto di vista puramente estetico il prodotto non si discosta troppo da quanto siamo solitamente abituati a vedere, un parallelepipedo a base quadrata, con finitura opaca su tutta la superficie, che non trattiene le impronte né la polvere, di dimensioni che si aggirano attorno a 11,6 x 11,1 x 3,4 centimetri di spessore, facilitando in parole povere il suo posizionamento ovunque si desideri, oltre che una portabilità superiore al normale. Sulla sua superficie si possono trovare interfacce dati che ne estendono sicuramente la versatilità: 3 porte USB-A 3.2 Gen2, una USB type-C (solo dati), passando anche per una LAN RJ45 ed un lettore schede SD. In termini di connettività a monitor, il prodotto supporta il dual display con collegamento tramite porta USB type-C (video fino in 8K a 30Hz) ed anche miniDP 1.4 (8K a 30Hz) o HDMI 2.0 (con video in 4K a 60Hz). Per quanto riguarda l’audio, infine, è presente un jack da 3,5mm, per il collegamento ad esempio di casse o cuffie esterne.

Geekom Mini Air2, dove acquistarlo

Geekom Mini Air2, che ricordiamo integra sistema operativo Windows 11 Pro e presenta anche connettività WiFi 6 dual band e bluetooth 5.2, viene proposto ad un prezzo di listino di 299 euro, ma solamente fino al 31 Maggio gli utenti di TecnoAndroid possono approfittare di un coupon creato ad hoc per abbassare il livello di spesa di 60 euro. Per ordine effettuato sul sito ufficiale, a questo link, sarà necessario applicare TECAIR12, per arrivare a spendere 239 euro. In alternativa è possibile affidarsi ad Amazon, tramite il seguente link, con il codice da inserire che sarà invece TAAIR12N150, sempre con valore finale di 239 euro. Entrambi i codici sono attivi solo ed esclusivamente fino al 31 maggio.