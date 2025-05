Samsung anticipa i tempi: One UI 8.0 in beta già entro maggio, debutto ufficiale previsto per l’estate

Samsung ha fretta di voltare pagina dopo i lunghi test della One UI 7.0. Secondo quanto riportato da Sammobile, fonti affidabili indicano che la prima beta della One UI 8.0 potrebbe essere disponibile già nella terza settimana di maggio. Se inizialmente si ipotizzava un rilascio a giugno, ora il colosso coreano pare voler anticipare i tempi per avviare più rapidamente il percorso che porterà al rilascio ufficiale durante l’estate.

Samsung One UI 8.0: evoluzione su base Android 16 con miglioramenti mirati e ampia compatibilità

Come da tradizione, la fase iniziale della beta sarà limitata a pochi Paesi selezionati, ma è già emerso che alcune build preliminari del nuovo software sono finite nelle mani di tester, anticipando così molte delle novità attese. L’esordio ufficiale della One UI 8.0 dovrebbe coincidere con l’arrivo sul mercato dei nuovi smartphone pieghevoli di Samsung, Galaxy Z Fold7 e Galaxy Z Flip7, attesi proprio in estate e destinati a essere i primi dispositivi equipaggiati con questa versione del software.

A livello tecnico, la One UI 8.0 introduce aggiornamenti importanti pur mantenendo una struttura familiare. Non si tratta di una rivoluzione completa della user experience, ma piuttosto di una serie di ottimizzazioni e affinamenti mirati. Tra le novità più rilevanti vi sono l’ampliamento della RAM virtuale fino a 12GB grazie a RAM Plus, un’interfaccia più fluida e curata, nuove animazioni, una gestione migliorata dell’Area Personale e l’evoluzione della Samsung Now Bar, che sarà ancora più ricca di informazioni in tempo reale. Novità anche per Samsung DeX, che riceve un restyling grafico in linea con le linee guida di Android 16. In più, debuttano una nuova app meteo e un layout rinnovato per Samsung Internet.

La lista dei dispositivi compatibili con One UI 8.0 sarà ampia, spaziando dalla serie Galaxy S25 fino ai Galaxy A14 e includendo numerosi tablet e modelli delle serie M, F e Tab. Con questa mossa, Samsung conferma così il suo impegno verso un supporto software prolungato, rafforzando la fiducia dei suoi clienti più fedeli.