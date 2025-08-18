Now Bar, il widget Samsung che trasforma la schermata di blocco

La schermata di blocco dei Galaxy non è più un semplice spazio per orologio e notifiche. Con Now Bar, Samsung ha deciso di trasformarla in un vero centro informativo. Il widget, introdotto con la serie Galaxy S25 e migliorato con One UI 8, ora permette di seguire anche lo sport. Gli utenti possono consultare in diretta la probabilità di vittoria di una squadra, mostrata con grafici chiari e immediati. Si tratta di un passo ulteriore che avvicina l’esperienza mobile a quella delle piattaforme dedicate allo sport. Diversi utenti hanno già condiviso online le prime immagini della novità, attiva su discipline come calcio, baseball e cricket.

La funzione non è limitata ai modelli con l’ultima interfaccia, ma raggiunge anche i dispositivi che montano ancora One UI 7. Questo dettaglio conferma l’intenzione di Samsung di aumentare il numero di clienti e rendere Now Bar un elemento tipico della propria offerta.

Now Bar guarda al futuro con nuove integrazioni

Samsung ha già annunciato che l’espansione non si fermerà qui. Entro la fine del 2025 il numero di app compatibili crescerà, passando da venti a trentacinque. L’obiettivo è quello di trasformare Now Bar in un assistente visivo sempre disponibile, capace di offrire dati e contenuti in tempo reale senza aprire altre applicazioni. L’ispirazione alla Dynamic Island di Apple è evidente, ma il colosso coreano sembra voler spingersi oltre. I prossimi sviluppi potrebbero includere notifiche legate a consegne, meteo aggiornato, risultati della Serie A e perfino carte d’imbarco.

A rendere possibile tale evoluzione contribuirà l’apertura agli sviluppatori esterni, annunciata durante l’ultimo Unpacked insieme ai nuovi Galaxy Z Fold7 e Z Flip7. Grazie alla nuova API Live Update di Android 16 e all’integrazione con Galaxy AI, Now Bar diventerà uno spazio aperto a un tipologia sempre più alta di servizi. In questo modo la schermata di blocco dei Galaxy si prepara a diventare un punto di accesso rapido a contenuti personalizzati, rendendo ancora più evidente la direzione che Samsung intende intraprendere per differenziare i suoi dispositivi nel mercato attuale.