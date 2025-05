Samsung, One UI 8: la Now Bar potenziata con nuove informazioni

Samsung è pronta a migliorare la Now Bar, il widget introdotto con One UI 7 che offre agli utenti informazioni utili direttamente sulla schermata di blocco. Con l’arrivo di One UI 8, questa barra diventerà ancora più completa, integrando nuove funzioni che semplificano la gestione delle attività quotidiane.

Nuove opzioni in arrivo sulla Now Bar

Un video pubblicato da topraks9plus mostra un Galaxy S25 Ultra con una versione preliminare di One UI 8, rivelando alcune novità importanti per la Now Bar. In particolare, si nota la presenza di due nuove informazioni:

Stato Non Disturbare, che permette di vedere se la modalità è attivata direttamente sulla schermata di blocco;

Chiamata in corso, con nome del contatto e durata della conversazione, offrendo un controllo immediato senza dover aprire l’app Telefono.

Queste nuove opzioni si aggiungono a quelle già disponibili con One UI 7, tra cui:

Risultati sportivi in tempo reale grazie a Google;

Media player per la gestione della musica in riproduzione;

Indicazioni di Google Maps per spostamenti rapidi;

Dati di Samsung Health , come passi e frequenza cardiaca;

Funzionalità interprete , per traduzioni istantanee;

Orologio con cronometro e timer , perfetto per attività quotidiane;

Registrazione vocale e accesso rapido a Samsung Notes ;

Funzionalità di emergenza, sempre a portata di mano.

Un’interfaccia ancora più completa e reattiva

One UI 8 non si limiterà a potenziare la Now Bar. Secondo le indiscrezioni, arriveranno anche altre novità, come una app Meteo ridisegnata, un browser Samsung Internet più veloce, animazioni più fluide e un potenziamento di RAM Plus, per migliorare le prestazioni.

L’aggiornamento dovrebbe debuttare insieme ai nuovi Galaxy Z Fold 7 e Z Flip 7, portando un’interfaccia sempre più ricca e personalizzabile. Samsung continua a puntare sull’idea di un sistema operativo che offra tutto ciò di cui si ha bisogno, senza complicazioni. La Now Bar, in particolare, diventa un vero centro di controllo rapido per le attività quotidiane.