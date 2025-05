Nissan e Mitsubishi: un’ alleanza strategica per il lancio mondiale

Una nuova era di collaborazione tra Nissan e Mitsubishi è pronta a cambiare gli equilibri nel settore automobilistico. In risposta alle sfide economiche e tecnologiche degli ultimi anni, i due brand hanno infatti avviato un piano condiviso per rilanciarsi nel mercato mondiale. Al centro di questa strategia vi è l’elettrificazione della serie. L’ obiettivo è quello di dare vita a nuovi modelli basati su piattaforme comuni. In che modo? Unendo le loro risorse per abbassare costi e velocizzare i tempi di sviluppo.

Nissan e Mitsubishi: tecnologia condivisa e nuovi modelli

Il primo frutto di questa collaborazione sarà la nuova generazione della Nissan Leaf. Quest’ ultima abbandona il formato da berlina compatta per trasformarsi in un crossover completamente nuova. La vettura poggerà sulla piattaforma modulare CMF-EV e sarà equipaggiata con l’innovativo propulsore EV 3-in-1. Essa presenterà un design più aerodinamico, cerchi da 19”, un tetto panoramico apribile e un coefficiente di resistenza all’aria pari a 0,26. Insomma, il quadro di un’auto solida e super performante.

Ma la vera novità è che questo stesso veicolo verrà proposto anche con il marchio Mitsubishi. Lanciato negli Stati Uniti nell’estate del 2026, sarà costruito sulla stessa base tecnica della Leaf. Si differenzierà da essa solo per alcuni elementi estetici, come già accaduto con i modelli Colt e ASX derivati da Renault. Al momento però non è stata ancora confermata una sua distribuzione in Europa.

La collaborazione tra i due marchi però non si limiterà alla sola elettrificazione. Mitsubishi, infatti, restituirà il favore a Nissan offrendo un SUV con tecnologia ibrida plug-in. Secondo le prime indiscrezioni, si tratterebbe dell’attuale MitsubishiOutlander PHEV, che Nissan vendera negli Stati Uniti con il nome Rogue PHEV, corrispettivo americano dell’X-Trail europeo.

Vantaggi condivisi, un successo in due

Tale scambio fa pensare ad una strategia vincente. Nissan amplia l’offerta nel settore PHEV senza dover sviluppare un nuovo modello. Mentre Mitsubishi colma il vuoto nella propria serie elettrica sfruttando tecnologie già sperimentare. Entrambe le aziende ne escono rafforzate, in un contesto globale sempre più competitivo e orientato alla sostenibilità. La Leaf arriverà a fine 2025, seguita dal crossover Mitsubishi nel 2026.