One UI 8, Samsung comincerà a distribuirla presto: ecco quando e per quali smartphone

Dopo aver visto estendersi l’ultima interfaccia One UI 7, Samsung ha deciso di perfezionare gli ultimi aspetti per lanciare la beta della sua prossima One UI 8. Questa, che si baserà sulla prossima versione del sistema operativo Android 16, potrebbe arrivare tra circa una settimana e in netto anticipo rispetto alla tabella di marcia che prevedeva un arrivo per il prossimo mese di giugno.

One UI 8.0: novità principali

Non ci sarà alcun tipo di stravolgimento rispetto all’attuale interfaccia di Samsung, ma la nuova One UI 8 verrà comunque implementata con alcune novità che miglioreranno l’esperienza degli utenti. Eccone alcune:

Miglioramenti per l’Area Personale , con maggiore controllo sui contenuti privati;

Animazioni più fluide , per una navigazione più piacevole;

Rinnovamento di Samsung DeX , il sistema che trasforma lo smartphone in un ambiente desktop;

Espansione delle funzionalità di Now Bar , per un accesso più rapido alle funzioni;

Nuove opzioni per RAM Plus , per migliorare la gestione della memoria;

Interfaccia aggiornata per Samsung Internet , con un layout rivisitato;

Nuova app meteo , con un design più chiaro e informazioni dettagliate;

Miglioramenti generali dei menu, per una navigazione più intuitiva.

I dispositivi che riceveranno la One UI 8.0

Serie Galaxy S : S25, S24, S23, S22, S21 FE;

Serie Galaxy Z : Z Fold 6, Z Flip 6, Z Fold 5, Z Flip 5;

Serie Galaxy A : A73, A54, A34, A23, A15;

Serie Galaxy Tab : Tab S10+, S9 Ultra, S8 Ultra, Tab A9;

Serie Galaxy F e Galaxy M, con i modelli più recenti.

Un lancio imminente

Se le informazioni riportate da Sammobile si confermeranno accurate, la beta della One UI 8.0 potrebbe partire già a maggio, coinvolgendo inizialmente un numero limitato di utenti in mercati selezionati. La versione stabile potrebbe arrivare nel corso dell’estate, debuttando sui nuovi Galaxy Z Flip7 e Z Fold7, che dovrebbero essere lanciati proprio con questa nuova versione software.

Samsung sembra voler accelerare i tempi, evitando i ritardi visti con la beta della One UI 7.0. Questa strategia potrebbe garantire un’adozione più rapida e una migliore esperienza per gli utenti, che potranno testare in anteprima le novità del sistema.