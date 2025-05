Apple Watch: le vendite risultano in calo

La situazione degli Apple Watch continua a destare preoccupazioni a Cupertino. L’azienda, in particolare, è allarmata dall’andamento delle vendite di tali dispostivi. Quest’ultime mostrano segni sempre più evidenti di affaticamento. I dati più recenti diffusi da Counterpoint Research parlano chiaro. Nel 2024 le spedizioni globali dello smartwatch firmato Apple sono diminuite del 19% rispetto all’anno precedente. È il secondo anno consecutivo di contrazione, un campanello d’allarme che non può essere ignorato.

Apple: allarme per i suoi smartwatch

La crisi coinvolge praticamente tutti i mercati principali, fatta eccezione per l’India. Qui la domanda per l’Apple Watch rimane stabile e, in alcuni casi, persino in crescita. La situazione, invece, risulta delicata nel Nord America che rappresenta il 50% del totale delle spedizioni. Qui si è registrato un forte calo delle vendite. Una flessione in tale regione ha un impatto pesante sull’intero bilancio di tale segmento di prodotto.

Secondo Balbir Singh, analista di Counterpoint, tra le principali ragioni di tale situazione vi è l’assenza di innovazioni significative nell’Apple Watch Series 10. Il dispositivo, pur essendo un aggiornamento recente, non ha introdotto novità sostanziali che giustificassero un upgrade. Inoltre, Apple ha scelto di non lanciare nel 2024 né una nuova versione economica del Watch SE, né un aggiornamento dell’ultra-premium Watch Ultra. Lasciando scoperti i due estremi della sua offerta.

Anche il fattore costo gioca un ruolo determinante. In un mercato dove i competitor propongono prodotti di qualità crescente a prezzi più accessibili, la strategia di Apple potrebbe aver perso parte della sua attrattiva. Per invertire la rotta nel 2025, Singh suggerisce di investire in nuove funzionalità, rinnovare sia il Watch SE che l’Ultra, e considerare aggiornamenti estetici. A tal proposito, le indiscrezioni indicano un possibile annuncio a settembre di ben tre nuovi modelli. Ovvero gli Apple Watch Series 11, SE 3 e Ultra 3. Se confermati, tali lanci potrebbero rappresentare una svolta. Non resta che attendere e scoprire come Cupertino interverrà sulla questione.