One UI 7: ecco i dispositivi su cui arriva l’aggiornamento

Samsung ha reso pubblico il calendario ufficiale del rollout. Quest’ultimo, inizialmente destinato al mercato sudcoreano, può essere usato anche come riferimento per gli altri Paesi. La strategia dell’azienda prevede una distribuzione graduale fino a giugno 2025. Partendo dai flagship più recenti per poi estendersi ai modelli precedenti e alla fascia media.

Il mese di aprile è dedicato ai dispositivi di punta, come la gamma Galaxy S24, Z Fold 6, Z Flip 6. A tali modelli si aggiungono il Z Fold 6 Special Edition, Z Fold 5 e Z Flip 5. Infine, a ricevere il nuovo aggiornamento nel mese di aprile ci sono anche i modelli della gamma S23, il modello S24 FE insieme al Tab S10+ e S10 Ultra.

A maggio sarà il turno di modelli molto popolari come la gamma Galaxy S22 e S21. A cui si aggiungono gli smartphone Z Fold 4, Z Flip 4, Z Fold 3 e Z Flip 3. A cui si aggiungono i Galaxy S23 FE, A34 e A35, A16. Sono compresi anche i modelli della serie Tab S9 e S8. Infine, riceveranno l’aggiornamento i Galaxy Quantum 5 e Galaxy Quantum 4.

Ultima fase di rilascio

A completare il rollout, a giugno l’arrivo dell’aggiornamento coinvolgerà anche dispositivi come Galaxy Tab S9 FE e S9 FE+. A cui si aggiungono i modelli A53, A25, A15, A73, A33, A24. Sono compresi anche i Quantum 3, Jump 3, Jump 2, Buddy 3. Infine, si conclude il rilascio con i Galaxy Tab A9, A9+, Tab Active 5, Tab Active 4 Pro, Wide 7.

È da notare l’assenza temporanea di alcuni dispositivi nel calendario ufficiale come il Galaxy S21 FE. La su disponibilità per One UI 7.0 sarà comunicata successivamente in base alla regione. L’obiettivo di Samsung, come anticipato, è completare l’intero rollout entro la fine di giugno 2025. In tal modo, l’azienda punta a preparare il terreno per il lancio di One UI 8. L’aggiornamento debutterà con i nuovi dispositivi pieghevoli Galaxy Z Fold 7 e Z Flip 7. Il cui rilascio è atteso per la seconda metà dell’anno. Con tale aggiornamento, Samsung conferma il proprio impegno nel fornire supporto software costante e aggiornamenti tempestivi.