Amazon REGALA Samsung Galaxy Tab S10+: ecco lo sconto di 400 euro

Un prezzo tanto basso quanto non si era mai visto, la promozione che Amazon ha deciso di mettere a disposizione dei consumatori avvicina il cliente ad uno dei tablet più amati e richiesti del periodo: il Samsung Galaxy Tab S10+. Considerato, giustamente, un must have di questo 2025, il dispositivo si contraddistingue per una scheda tecnica letteralmente da far invidia.

Il suo punto di forza è chiaramente rappresentato da un display eccezionale sotto molteplici punti di vista, a partire ad esempio dalla diagonale di 12,4 pollici, con risoluzione 1752 x 2800 pixel, con densità di 266 ppi, senza dimenticarsi essere una tecnologia Dynamic AMOLED 2X con refresh rate a 120Hz, passando comunque per protezione Gorilla Glass 5. Il comparto fotografico, sebbene si tratti a tutti gli effetti di un tablet, è facilmente supportato dalla presenza di una coppia di sensori nella parte posteriore: un principale da 13 megapixel, per arrivare poi ad un ultragrandangolare da 8 megapixel.

Come era lecito immaginarsi, in questo caso possiamo trovare una batteria decisamente capiente, addirittura da 10’090 mAh, utilissima per riuscire ad utilizzare il tablet anche per più giorni, prima di dover necessariamente ricorrere alla presa a muro per la ricarica.

Amazon, che regalo con questa fantastica promozione

La vera e propria occasione per riuscire a spendere relativamente poco sull’acquisto di uno dei migliori tablet in circolazione, il suo listino di 1149 euro è davvero un lontano ricordo, se pensate che con la promozione attivata da Amazon il consumatore vede applicata una riduzione del 35% (circa 400 euro in meno), arrivando così ad un investimento finale da sostenere pari a soli 749 euro. Collegatevi subito a questo link per effettuare l’acquisto.