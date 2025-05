Renault 4 E-Tech: il modello rinasce ma in chiave elettrica

Il ritorno della Renault 4 E-Tech Electric ha il sapore della storia reinterpretata. Le linee richiamano la mitica R4, ma lo stile è completamente rivisitato. Più lunga, più solida, ora in versione crossover da 4,14 metri, punta a emozionare i nostalgici e stupire i nuovi clienti. La carrozzeria compatta cela una struttura pensata per muoversi agilmente in città, ma pronta a viaggiare lontano. L’anteriore scolpito e il posteriore verticale evocano modelli passati. All’interno della Renault, invece, si apre un mondo nuovo. Solo design pulito, superfici ordinate e due ampi schermi digitali. Dietro al volante, una strumentazione da 7 o 10,1 pollici, in base alla versione scelta.

Al centro, un display da 10 pollici con OpenR Link integra l’universo Google: Maps, Waze, Amazon Music, Vivaldi, L’Équipe e anche SongPop. Non manca nella Renault ChatGPT, integrato come assistente vocale per rendere l’esperienza più interattiva. E per chi ama la musica? L’impianto Harman Kardon da 410W regala un suono potente, distribuito da almeno nove altoparlanti, incluso un subwoofer posteriore. Il selettore di guida è vicino al volante, mentre il pad per la ricarica wireless promette a chiunque scelga la Renault 4 ordine e funzionalità.

Interni versatili per tutti con la Renault 4

Dentro la nuova Renault 4, ogni centimetro è sfruttato con intelligenza. Il passo di 2,62 metri garantisce spazio anche per chi siede dietro. La panchetta posteriore ripiegabile e il sedile anteriore trasformabile in tavolino creano un vano di carico lungo fino a 2,20 metri. Vivere la nuova Renault 4 green significa anche sfruttare 23,3 litri di vani portaoggetti, con 9,2 litri dedicati alla parte posteriore. Due prese USB-C sono posizionate sulla consolle, mentre tessuti morbidi e dettagli curati aumentano la sensazione di qualità. Il bagagliaio? 420 litri, arricchito da tasche laterali. Attesa anche la versione Renault Plein Sud, con tetto in tela apribile elettricamente.

La Renault 4 E-Tech Electric offre due versioni. La prima, Urban Range, monta un motore da 90 kW (120 CV) con batteria da 40 kWh. Autonomia di 308 km WLTP. La seconda, Comfort Range, propone 110 kW (150 CV), 245 Nm e batteria da 52 kWh, con 408 km di percorrenza. Prezzo d’ingresso fissato a 29.900 euro, con le versioni più ricche che toccano i 36.900 euro. Tecnologia, storia, praticità: cosa chiedere di più a un’elettrica?