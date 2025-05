Nvidia: addio alla RTX 5090D in Cina

A quanto pare i recenti indiscrezioni in merito al mercato asiatico non sono molto clementi con Nvidia, sembra infatti che l’azienda abbia deciso di bloccare ufficialmente gli ordini e la vendita della sua scheda grafica prodotta appositamente per il mercato cinese la RTX5090D, il tutto sarebbe legato alle autorità statunitensi che hanno notificato all’azienda il blocco delle vendite nonostante le prestazioni fossero già state ridotte del 23% rispetto al modello standard disponibile sugli altri mercati, un chiaro segnale dell’intensificarsi della guerra tecnologica che Washington e Pechino stanno portando avanti, le ripercussioni sono ovviamente significative per i produttori di hardware e per l’ecosistema di intelligenza artificiale cinese.

Un altro passo verso la chiusura

Recentemente sono emersi dei dettagli che riportano come l’America stia letteralmente chiudendo i rubinetti nei confronti della Cina, secondo quanto emerso online l’azienda avrebbe cancellato tutti gli ordini della scheda grafica in questione previsti per il secondo trimestre dell’anno, la società ha confermato che tutte le GPU di questa serie non potranno essere ordinate all’interno di questo arco di tempo e tutti gli ordini già effettuati e i prodotti non consegnati sono stati temporaneamente annullati, ciò indica che la vendita di questa scheda grafica è stata ufficialmente vietata.

Si tratta di una notizia che giunge in un momento particolarmente delicato per il mercato cinese e che va sostanzialmente a peggiorare una situazione già abbastanza difficile, gli Stati Uniti infatti hanno abbassato ulteriormente la soglia di prestazioni consentita per i cippi in grado di processare i software di intelligenza artificiale.

L’azienda al momento non ha ancora rilasciato dichiarazioni ufficiali riguardo la situazione, il termine temporaneamente utilizzato all’interno delle voci trapelate in web lascia pensare che siano in corso delle negoziazioni per cercare di aprire un po’ i rubinetti con il governo che almeno consentano di liquidare le scorte rimanenti sebbene le speranze siano abbastanza basse.