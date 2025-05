iPhone 17 Air è più sottile del 17 Pro Max anche con una cover

Si parla ormai da tempo di iPhone 17 Air, il primo modello che Apple lancerà che rappresenterà la sottigliezza allo stato puro. Prossimo rivale dell’ormai imminente Samsung Galaxy S25 Edge, il prodotto è comparso in queste ore in un video su Twitter mostrandosi all’interno di una custodia rigida, e nonostante la protezione, il dispositivo appare comunque più sottile del 17 Pro Max senza custodia. Ovviamente si tratta di una versione “dummy”, dunque finta.

Design ultra-sottile confermato dai dummy

Il video non mostra un iPhone reale, ma un modellino utilizzato dai produttori di accessori per creare custodie su misura. Questi dummy sono solitamente basati su progetti CAD ufficiali, forniti direttamente da Apple per garantire compatibilità con gli accessori fin dal lancio.

Ciò che colpisce è che, nonostante l’uso di una custodia, l’iPhone 17 Air mantiene uno spessore inferiore rispetto al modello 17 Pro Max, che appare visibilmente più spesso. Questo conferma le voci secondo cui il nuovo iPhone 17 Airsarà incredibilmente sottile, riprendendo il concetto di “impossibly thin” già visto con il MacBook Air.

Sottigliezza estrema, ma con qualche compromesso

La scelta di Apple di puntare su un design così sottile potrebbe però avere delle conseguenze. Le stesse fonti che confermano il design parlano di una batteria meno capiente, che potrebbe ridurre l’autonomia del dispositivo. Secondo i rumor, l’iPhone 17 Air potrebbe richiedere una ricarica a metà giornata per arrivare a sera.

In un mercato dove dispositivi come il Realme GT 7, con la sua batteria da 7.200 mAh, riescono a garantire una durata elevata pur mantenendo uno spessore contenuto, la scelta di Apple potrebbe sembrare un compromesso eccessivo.

Il confronto con il 17 Pro Max e altri modelli

Il confronto diretto con il 17 Pro Max mette in evidenza come la serie Air punti tutto sulla maneggevolezza e sulla leggerezza. Mentre il Pro Max conserva uno spessore maggiore, probabilmente per integrare una batteria più grande, l’Air sacrifica parte dell’autonomia in favore di un design estremamente sottile.

Resta da capire se questa scelta piacerà agli utenti, specialmente in un momento in cui molti concorrenti riescono a offrire dispositivi sottili e con una lunga autonomia. Ma come sempre, sarà il mercato a decidere se l’equilibrio scelto da Apple per l’iPhone 17 Air sarà vincente.