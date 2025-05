Hyundai INSTER per la città: compatta, elettrica, sorprendente

La Hyundai INSTER ha debuttato sul mercato italiano lasciando il segno. Le dimensioni ridotte, appena 3,82 metri di lunghezza, si rivelano perfette per affrontare le vie strette e trafficate delle città italiane. Dietro questa compattezza si nasconde un abitacolo spazioso e modulabile, ora disponibile anche in versione 5 posti. Il pacchetto aggiuntivo da 150 euro, abbinato all’allestimento XClass con cerchi da 17’’, permette di accogliere un passeggero in più senza compromettere il comfort. Il merito è del passo generoso da 2.580 mm, superiore persino a quello di auto ben più lunghe. I sedili anteriori walkthrough, uniti, permettono un accesso comodo da un lato all’altro dell’abitacolo. Posteriormente, gli schienali frazionabili 60:40 assicurano versatilità massima. Il bagagliaio parte da 280 litri, ma raggiunge i 1.059 litri con sedili abbattuti. La city-car Hyundai sembra davvero il massimo.

Un modello Hyundai con caratteristiche superiori

Cuore della Hyundai INSTER è il powertrain 100% elettrico con motore da 115 CV e batteria da 49 kWh. L’autonomia media WLTP di 359 km rende superflua la ricarica quotidiana per chi percorre i consueti 50 km giornalieri. E quando serve ricaricare, la ricarica rapida DC permette un balzo dal 10 all’80% in soli 30 minuti. Il caricatore di bordo da 11 kW assicura efficienza anche in corrente alternata. Dotazioni che spesso si trovano su modelli di fascia alta sono qui di serie: display touchscreen da 10,25” con navigazione, OTA, Apple CarPlay, Android Auto, comandi vocali, Bluelink, climatizzatore automatico, strumentazione digitale, retrocamera con sensori di parcheggio, luci diurne a LED, Smart Key, Shift-by-Wire, modalità di guida e palette al volante per la frenata rigenerativa.

La Hyundai INSTER XClass racchiude l’essenza del design urbano contemporaneo. Vetri oscurati, luci posteriori a LED, volante in pelle, bracciolo anteriore, presa USB posteriore, caricatore wireless, barre portatutto e schienale accessoriabile elevano l’esperienza a bordo. A proteggere ogni viaggio ci pensa il pacchetto Hyundai Smart Sense, che include guida assistita di livello 2, anti-collisione frontale, riconoscimento attivo dei limiti, Smart Cruise Control, Highway Driving Assist e Rear Occupant Alert. Il modello Hyundai Inster, city-SUV elettrico, riesce a fare ciò che sembra impossibile: essere compatta, versatile, sicura e incredibilmente ricca. Chi l’ha detto che una piccola elettrica non può avere grandi emozioni?