Le Quattro Stagioni di Vivaldi diventano suonerie per gli smartphone di Samsung

Samsung ha deciso di rivoluzionare del tutto le suonerie dei propri dispositivi, spingendo gli utenti a un’esperienza davvero immersiva.

L’azienda sudcoreana è da sempre attenta alle esigenze della propria clientela, cercando sempre il connubio perfetto tra la massima qualità della tecnologia e altre concetti importanti come può esserlo l’arte.

Il 9 luglio 2025 Samsung ha annunciato l’uscita dei suoi nuovi dispositivi pieghevoli, il Galaxy Z Fold 7 e il Galaxy Z Flip 7.

Questi dispositivi così tanto attesi dagli utenti, che presenteranno One UI 8, la nuova versione dell’interfaccia che Samsung ha realizzato per i suoi dispositivi Galaxy, porteranno anche un’incredibile novità che ha del tutto spiazzato gli utenti.

Samsung: nasce l’unione tra tecnologia e arte

La caratteristica peculiare che verrà presentata per la prima volta con i nuovi dispositivi Samsung in uscita, il Galaxy Z Fold 7 e il Galaxy Z Flip 7, è un vero e proprio connubio tra tecnologia e arte.

Infatti, Samsung ha deciso di inserire le quattro stagioni di Vivaldi come suonerie presenti sui propri dispositivi Galaxy.

Quindi, a partire dai nuovi pieghevoli, Primavera, Estate, Autunno e Inverno di Vivaldi saranno presenti tra le varie suonerie che si possono scegliere come predefinita per il proprio smartphone.

Si tratta di un’idea davvero innovativa che segue il progetto “Inspired by Nature” che ha lo scopo di inserire degli elementi naturali a ispirazione artistica sui dispositivi Samsung.

Le suonerie sono state registrate da un gruppo di artisti di rilievo mondiale, guidati dal direttore Byeong John Hwang. E tutto ciò, non ha fatto altro che aumentare la magia di questa già splendida iniziativa.

Al momento le nuove suonerie sono disponibili sui dispositivi che abbiamo già menzionato, ma sicuramente nei prossimi mesi saranno introdotte anche sugli altri smartphone dell’azienda sudcoreana, permettendo a tutti gli utenti di calarsi in questa esperienza immersiva e dai toni classici e barocchi.