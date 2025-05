Vivo X200 Pro FE: emerse le prime indiscrezioni

Il mondo degli smartphone si prepara ad accogliere un nuovo modello di punta. Si tratta del prossimo Vivo X200 FE. Un dispositivo destinato principalmente al mercato indiano. Il dispositivo promette di offrire un’esperienza premium. Anche se in un formato compatto. Dopo il lancio del X200 Pro Mini, disponibile esclusivamente in Cina, Vivo sembra pronta a replicare il successo. Ciò grazie ad una variante pensata per un pubblico più ampio. Il design del nuovo X200 FE dovrebbe mantenere linee eleganti e moderne. Con un display OLED piatto da 6,31 pollici. Dotato di risoluzione 1,5K e refresh rate a 120 Hz, per una fluidità visiva di alto livello.

Vivo presenta il suo nuovo smartphone

A livello fotografico, il dispositivo non deluderà le aspettative di chi cerca qualità e versatilità. La fotocamera principale monterà un sensore Sony IMX921 da 50 MP. Affiancato da una ultra-grandangolare da 8 MP. E un teleobiettivo con sensore Sony IMX882 da 50 MP con zoom ottico 3x. La fotocamera frontale è da 50 MP.

Le prestazioni saranno uno dei punti forti. Secondo alcune indiscrezioni, il centro del dispositivo sarà un chipset MediaTek Dimensity 9300 Plus. Oppure il misterioso Dimensity 9400e, ancora non ufficializzato. Lo smartphone Vivo sarà disponibile in due varianti. Una con 12 GB di RAM e 256 GB di archiviazione. L’altra con ben 16 GB di RAM e 512 GB di spazio interno.

Lo smartphone Vivo presenta una batteria generosa da circa 6.500 mAh e una ricarica rapida da 90 W. Ci sarà un lettore di impronte sotto al display. Inoltre, lo smartphone avrà certificazione IP68/IP69 per resistenza a polvere e acqua.

Il lancio sul mercato indiano del nuovo smartphone Vivo è atteso per luglio. I prezzi stimati si aggirano attorno alle 50.000 rupie (519€) per la versione base. Mentre si passa a 60.000 rupie (623€) per quella più avanzata. Resta invece un’incognita la possibile distribuzione internazionale del Vivo X200 FE. Considerando le sue caratteristiche, potrebbe trovare molti estimatori anche fuori dall’India.