Copertina vivo x fe

Mi sono avvicinato al Vivo X200 FE con curiosità, cercando uno smartphone che offrisse la potenza di un top di gamma ma in un formato più compatto. Dopo diversi giorni di utilizzo continuo, posso dire di aver trovato un equilibrio interessante. Questo dispositivo unisce dimensioni contenute a componenti di alto livello, senza troppe rinunce.

Design e display

Il primo impatto col Vivo X200 FE è stato sorprendente. Misura poco più di 150 millimetri in altezza, è sottile e pesa circa 186 grammi. Questo lo rende uno dei flagship “compatti” più facili da gestire con una sola mano. Il corpo in vetro satinato e metallo appare ben rifinito e robusto, con resistenza certificata IP68/IP69 contro acqua, polvere e spruzzi ad alta pressione.

Il pannello da 6,31 pollici è un LTPO AMOLED con risoluzione 2.640 x 1.216 pixel e refresh rate a 120 Hz. La luminosità tocca punte di 4.500–5.000 nit, rendendo lo schermo vivace e leggibile anche in pieno sole. Ho apprezzato particolarmente la fluidità nelle animazioni e nello scrolling, con una visione confortevole anche per ebook o pagine web.

Processore e prestazioni

In cuore al dispositivo batte il MediaTek Dimensity 9300+, un processore realizzato con processo a 4 nm e dotato di architettura “4+4 all‑big‑core”, in grado di spingersi fino a 3,4 GHz. Questo SoC equipaggia i modelli di test con 12 o 16 GB di RAM LPDDR5X e fino a 512 GB di memoria interna UFS 3.1. L’esperienza d’uso è sempre fluida: passaggio tra app, apertura di giochi impegnativi e attività multimediale non creano incertezze, e il telefono rimane reattivo.

Nei benchmark sintetici il dispositivo tiene il passo con altri flagship, ma la vera conferma arriva nell’uso quotidiano: non scalda e mantiene prestazioni consistenti anche dopo sessioni prolungate.

Fotocamera

La fotocamera posteriore del Vivo X200 FE è formata da un sistema a tre sensori co-progettati con Zeiss. Il principale da 50 MP utilizza il Sony IMX921 con apertura f/1.9, offrendo immagini nitide e ben contrastate, in particolare durante le sessioni estive all’aperto. Il secondo obiettivo è un teleobiettivo periscopico da 50 MP (Sony IMX882, f/2.65), che garantisce uno zoom ottico 3× e fino a 100× digitale, utile ma con perdita di qualità alle focali più estreme. Completa il pacchetto un grandangolo da 8 MP, con campo visivo di circa 108°. Anche di sera la qualità resta dignitosa: la modalità notturna gestisce bene le luci, senza bruciare le zone scure né mandare in saturazione le alte luci.

La fotocamera frontale da 50 MP, con autofocus, scatta selfie precisi e naturali con buona gestione dell’esposizione. Vivo ha portato sul FE molte modalità tipiche della gamma X200, con Street Mode, Stage, Classic Negative e ritratti Zeiss, che aiutano a intensificare la creatività, pur rimanendo semplici da usare.

Batteria e ricarica

Uno dei punti di forza di questo smartphone è la batteria da 6.500 mAh (6.500 mAh per i mercati asiatici, mentre la versione europea ne ha circa 5.300 mAh). Questo si traduce in un’autonomia che supera facilmente le 6–7 ore di schermo attivo, con uso intensivo dovuto a gaming, foto e social. Anche dopo due giorni intensi, avevo ancora margine prima di dover ricaricare.

Parlando di ricarica, Vivo ha scelto una soluzione cablata da 90 W che consente di passare da quasi scarico al pieno in meno di 30 minuti, ideale quando ci si dimentica di ricaricare la sera o si ha poco tempo. Non supporta la ricarica wireless, ma l’assenza non pesa di fronte alla carica rapida così efficace.

Software e interfaccia

Il Vivo X200 FE gira su Funtouch OS 15, basato su Android 15. La GPU è il Mali-G720 Immortalis, e la UI appare snella senza app inutili preinstallate. Vivo ha integrato alcune funzionalità AI avanzate provenienti da Google Gemini, come Circle to Search, Live Text, traduzione su schermo e didascalie automatiche. Il sistema è personalizzabile senza essere invasivo, lasciando spazio a temi e layout. Vivo garantisce quattro anni di aggiornamenti del sistema operativo e cinque anni di patch di sicurezza, un bel segnale di longevità.

Uso quotidiano e considerazioni

Chiamate, videochiamate, produttività in mobilità, fotografia, social media e navigazione: il Vivo X200 FE si adatta con disinvoltura a ogni fase della giornata. La coerenza dell’hardware e la stabilità dell’interfaccia rendono l’esperienza piacevole fin da subito. Certamente chi cerca il massimo in termini di video 8K o zoom professionale potrebbe guardare alla gamma Ultra, ma il FE mette sul piatto qualità, design compatto e autonomia convincente a un prezzo ragionevole.

Il Vivo X200 FE è un prodotto che soddisfa aspettative alte senza urlare. È uno smartphone equilibrato: ha un ottimo display, un processore performante, fotocamere versatili e una batteria che dura davvero due giorni. Manca l’eccentricità di un top di gamma, ma guadagna in praticità e compattezza. Il prezzo è di 849,00€ ma spesso, anche su AliExpress, si trova a meno.