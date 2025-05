Xiaomi rivoluziona il mondo dei tablet: in arrivo il potente Pad 7 Ultra

Il mondo dei tablet Android si prepara ad accogliere una novità destinata a lasciare il segno. Dopo aver già introdotto sul mercato i modelli Pad7 e Pad7Pro, Xiaomi fa parlare di sé con un nuovo dispositivo pensato per conquistare la fascia premium, il Pad 7 Ultra. Già il nome scelto non è frutto del caso. Inizialmente previsto come Pad7Max, il cambio di denominazione richiama una strategia precisa. La sigla “Ultra” è, infatti, associata ai device più avanzati e completi del sistema Xiaomi, e la sua intenzione è proprio questa. Ovvero sfidare i giganti del settore come Apple e Samsung sul piano della potenza, del design e dell’innovazione.

Xiaomi Pad 7 Ultra: display da 14”, materiali premium e prestazioni da top di serie

Le prime conferme ufficiali sul nuovo arrivato goungono direttamente dal Bluetooth Special Interest Group, che ha inserito il dispositivo nei suoi report di certificazione. Da questi documenti emerge un dettaglio che fa già discutere gli appassionati di tecnologia, ossia la presenza di una ricarica rapida cablata da 120watt. Si tratta di livello mai raggiunto prima da un tablet. In quanto è in grado di ridurre drasticamente i tempi di ricarica e di rendere il dispositivo sempre pronto all’uso anche con sessioni brevi di alimentazione. Una caratteristica che potrebbe essere presa come esempio anche dalla concorrenza.

Ad ogni modo non è solo la velocità di ricarica a far parlare di sé. Il Pad 7 Ultra dovrebbe infatti essere dotato di uno schermo da ben 14”. Un formato più che generoso che, insieme a materiali di costruzione di alta qualità, promette un’esperienza d’uso avanzata ma al tempo stesso pratica. L’obiettivo dichiarato da Xiaomi è chiaro. L’ azienda intende offrire un dispositivo capace di coniugare prestazioni elevate, design raffinato e funzionalità innovative, senza scendere a compromessi.

Resta ancora da scoprire la scheda tecnica completa, ma le prime anticipazioni tracciano già una direzione precisa. Insomma, Xiaomi vuole ridefinire cosa significa oggi “tablet di fascia alta”. Le aspettative sono alte, così come l’attesa per un prodotto che potrebbe rivoluzionare completamente gli equilibri nel settore dei dispositivi mobili.