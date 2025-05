Rivoluzione in casa OPPO: il Reno 14 punta tutto sul design premium

Le prime immagini del nuovo OPPO Reno 14 lasciano poco spazio all’immaginazione. Il suo design infatti sembra prendere spunto in modo evidente dall’ estetica dell’iPhone. L’azienda, però, non si limita a copiare, ma rielabora questo stile in una chiave un po’ personale. Il corpo in alluminio e i bordi piatti, ad esempio, incontrano un retro in vetro lucido, creando una sensazione di solidità e raffinatezza. Non mancano dettagli originali, come il nuovo modulo fotografico posteriore, con una disposizione “a R” che rompe la monotonia delle solite configurazioni. Due sensori sono collocati in verticale, mentre il terzo è inserito in un ovale separato, accompagnato da un flash LED.

OPPO: tecnologia e innovazione al servizio dell’esperienza d’uso

Sul lato frontale troviamo un display OLED piatto con frequenza di aggiornamento a 120Hz. Una scelta che rappresenta un cambio di direzione rispetto ai bordi curvi del Reno 13 Pro. Anche la disposizione dei tasti fisici è stata modificata. Il volume e il tasto di accensione sono ora sullo stesso lato, vicino al comparto fotografico. Una delle novità più curiose riguarda però il debutto del “Magic Cube Button”. Ovvero un pulsante programmabile posizionato sul lato sinistro nella variante Pro, che richiama l’Action Button dei modelli Apple più recenti.

Oltre al design, l’ OPPO Reno14 promette di sorprendere anche per le caratteristiche tecniche. Il sistema di fotocamere posteriori sarà uno dei suoi punti di forza. Vi è infatti un sensore principale da 50MP con stabilizzazione ottica, ultra-grandangolo da 8MP e un teleobiettivo periscopico da 50MP con zoom ottico 3.5x. Una configurazione che punta a offrire versatilità e qualità anche in ambito fotografico, un campo sempre più centrale nella scelta degli utenti.

A livello software, il dispositivo arriverà con ColorOS 15, basato su Android15. Tra le novità più rilevanti vi è l’introduzione di ODialer, l’app di chiamata proprietaria che sostituirà quella di Google. Il display, disponibile in due tagli (6,58” per Reno 14, 6,83” per Reno14 Pro), sarà protetto da certificazioni IP68 e IP69, rendendo lo smartphone resistente a polvere e liquidi. Il lancio ufficiale in Cina è atteso a maggio, con l’arrivo nei mercati internazionali previsto entro l’estate. I prezzi, almeno secondo le prime indiscrezioni, dovrebbero essere in linea con quelli della generazione precedente.