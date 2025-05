Vivo Y19 5G, nuovo device con soc MediaTek Dimensity 6300

Continuano ad arrivare senza sosta nuovi smartphone a marchio Vivo. Nel corso delle ultime ore, infatti, il produttore tech Vivo ha presentato in veste ufficiale sul mercato indiano un nuovo device appartenente alla fascia media del mercato. Ci stiamo al nuovo Vivo Y19 5G. Quest’ultimo è dunque in grado di supportare la navigazione sulle nuove reti di quinta generazione grazie al processore MediaTek Dimensity 6300. Vediamo qui di seguito le altre caratteristiche tecniche.

Vivo annuncia ufficialmente il nuovo medio di gamma Vivo Y19 5G

Nel corso delle ultime ore il produttore tech Vivo ha svelato in veste ufficiale per il mercato indiano un nuovo device di fascia media. Come già accennato in apertura, lo smartphone in questione è il nuovo Vivo Y19 5G. Quest’ultimo supporta la navigazione in 5G ed il processore prescelto è il soc MediaTek Dimensity 6300.

Sono poi presenti tagli di memoria comprendenti fino a 6 GB di RAM e fino a 128 GB di storage interno, di tipo però eMMC 5.1. Sul fronte lo smartphone presenta poi un display con tecnologia IPS LCD. Si tratta di un pannello con una diagonale pari a 6.74 pollici con risoluzione HD+. Non manca tuttavia la frequenza di aggiornamento pari a 90Hz.

L’autonomia non dovrebbe essere poi un problema grazie alla presenza di una batteria da ben 5500 mah con supporto alla ricarica rapida da 15W. Il comparto fotografico comprende poi un sensore fotografico principale da 13 MP più un secondo sensore ausiliario da 2 MP. Sul fronte è poi presente una fotocamera anteriore per i selfie da 5 MP. Quest’ultima trova posto in un piccolo notch a goccia posto al centro del display. Non manca infine la certificazione di resistenza IP64.

Prezzo e disponibilità

Il nuovo Vivo Y19 5G sarà inizialmente disponibile all’acquisto per il mercato indiano in diverse colorazioni ad un prezzo iniziale di circa 120 euro al cambio attuale. Vi aggiorneremo su un suo possibile arrivo anche in Italia.