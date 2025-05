In arriva la prima beta della One UI 8.0

Nonostante l’attuale fase di distribuzione della One UI 7.0 su molti dispositivi Samsung, la casa coreana non si ferma. La One UI 8.0, infatti, è in fase di sviluppo. Alcune prime build di test sono state già rilasciate. Significa che la nuova interfaccia potrebbe essere molto più vicina di quanto pensato. Questo arrivo anticipato della versione beta suggerisce che la roadmap di Samsung non subirà ritardi significativi rispetto agli anni passati, con un possibile inizio del programma beta già nel mese di giugno.

Beta imminente: la One UI 8.0 potrebbe arrivare prima del previsto

La One UI 8.0 non avrà stravolgimenti radicali, ma si concentrerà su un affinamento delle caratteristiche già introdotte nella versione precedente. Secondo le indiscrezioni, la filosofia alla base di questa nuova versione si rifarà a quella di Android 16. Si punterà ad ottimizzare le funzioni senza alterare in maniera drastica l’esperienza utente. È quindi un segnale positivo per tutti i possessori di dispositivi Samsung. Un miglioramento generale infatti, dell’efficienza e delle prestazioni è sempre ben gradito.

Uno degli aspetti più interessanti della One UI 8.0 è la possibile partenza della fase beta già a giugno, secondo le voci di insiders come Tarun Vats. L’inizio anticipato del programma beta potrebbe indicare che la versione stabile del firmware potrebbe arrivare già nella seconda metà dell’anno. Con i modelli più recenti come il Galaxy S25 Ultra, S25 Plus e S25 tra i primi a riceverla.

Tuttavia, è bene mantenere un po’ di suspense. Samsung negli anni ha dimostrato di essere flessibile nelle sue tempistiche. Ha infatti più volte modificato piani e date di rilascio senza preavviso. Inoltre non si sa ancora se la One UI 8.0 venga distribuita subito a tutti i dispositivi. Per i fan della serie Galaxy Z, che include il Galaxy Z Flip7 e il Galaxy Z Fold7, c’è la possibilità che questi nuovi dispositivi vengano lanciati con la One UI 8.0 già preinstallata. Ma anche questo è un dettaglio che resta da confermare.