Amazon vi regala l’Oral-B Series 6N: oggi con un -52%

Volete rimuovere il 100% in più di placca rispetto ad uno spazzolino manuale? Acquistando questo spazzolino elettrico Oral-B Series 6N potete farlo spendendo pochissimo. Lo sconto attualmente in corso su questo modello vi consente infatti di risparmiare il 52% sul prezzo di listino. Perché, dunque, non approfittarne subito per avere denti più bianchi e gengive più sane?

La tecnologia professionale pensata da Oral-B infatti consente di avere gengive più sane oltre a rimuovere molta più placca rispetto a un classico spazzolino da denti. Al fine di aiutare l’utente a ottenere il massimo dei risultati, Oral-B ha pensato anche di implementare l’intelligenza artificiale.

Offerte e codici sconto Amazon sono disponibili sui canali telegram chiamati tecnofferte e codiciscontotech: iscrivetevi subito per rimanere aggiornati su tutte le occasioni.

Spazzolino elettrico Oral-B Series 6N: i dettagli

Mettete da parte il vostro classico spazzolino da denti! L’Oral-B Series 6N vi consente di ottenere un risultato ottimale che lascerà a bocca aperta anche il vostro dentista. Potete infatti dire addio alla placca, avere gengive più sane ma non solo.

Grazie alla combinazione dell’esclusiva testina rotonda, questa spazzolino Oral-B offre delicate micro vibrazioni che consentono all’utente di ottenere una sensazione di freschezza e pulizia in bocca senza paragoni. Utilizzando questo dispositivo i risultati si notano già dopo pochi utilizzi!.

Come anticipato, la presenza dell’intelligenza artificiale consente di riconoscere lo stile di spazzolamento, guidando l’utente per pulire tutti i denti e non tralasciare le zone difficili da raggiungere. Oltre a ciò, la presenza di un apposito sensore di pressione avvisa con una spia rossa, bianca o verde se si sta spazzolando troppo forte, troppo delicatamente o con la giusta pressione.

Approfittate subito dello sconto attualmente disponibile su Amazon per avere un sorriso impeccabile spendendo pochissimo. Lo sconto, infatti, è del 52% e vi consente di portare a casa l’Oral-B Series 6N a soli 119,99 euro.