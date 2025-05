HONOR Magic8: la serie punta sulle fotocamere

La serie HONOR Magic8 è pronta a fare il suo debutto con interessanti aggiornamenti. Soprattutto per quanto riguarda il comparto fotografico. In anteprima sono usciti i primi dettagli su display OLED LTPO e il potente SoC Qualcomm Snapdragon 8 Elite 2. Ma ora l’attenzione si concentra sul miglioramento delle fotocamere. D’altronde uno degli aspetti più attesi dai fan del brand cinese. Sembra che HONOR stia puntando a una importante evoluzione del teleobiettivo. Ci potrebbe essere anche l’introduzione di un sensore periscopico da 200 MP. Proprio questo potrebbe diventare uno dei punti di forza della serie.

Un sensore da 1 pollice e altre novità: la serie HONOR Magic8 in arrivo

Secondo le informazioni trapelate, il sensore periscopico da 200 MP, già presente in alcuni dispositivi premium del passato, verrà ulteriormente migliorato. La serie Magic8 dovrebbe montare una fotocamera con apertura ultra-wide f/1.88, zoom ottico 3x, zoom digitale 100x e stabilizzazione ottica. I miglioramenti serviranno agli utenti per scattare foto di qualità in qualsiasi condizione di luce. Il sistema di messa a fuoco automatica LiDAR Matrix migliorerà ancora di più l’esperienza fotografica. Il tutto con la possibilità di effettuare scatti macro ad altissima risoluzione. Questo grazie alla matrice LiDAR a 1200 punti.

Non solo teleobiettivo, però. I primi rumor sul Magic8 Pro suggeriscono anche l’introduzione di un sensore fotografico proprietario da 1 pollice con apertura variabile. Sebbene non siano emersi ulteriori dettagli, questo sensore potrebbe rappresentare un salto in avanti nelle prestazioni fotografiche, soprattutto per la qualità delle immagini in condizioni di scarsa illuminazione. Se le previsioni si avverassero, HONOR potrebbe davvero fare il passo decisivo per competere con i leader del mercato nel segmento smartphone fotografici.

In termini di disponibilità, i nuovi smartphone Magic8 potrebbero arrivare in Cina già nell’autunno del 2025, con un lancio probabile intorno al mese di ottobre. La serie sarà probabilmente equipaggiata con HONOR MagicOS 10 e Android 16, quest’ultimo atteso a giugno in casa Google. Gli appassionati sono quindi pronti a scoprire se queste innovazioni riusciranno a fare la differenza nel mercato degli smartphone premium.