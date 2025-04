Windows 11, Dev Channel: con la build 26200.5510 cambia tutto, ecco i dettagli

Microsoft ha iniziato il rilascio della nuova build 26200.5510 (KB5054148) per gli utenti iscritti al Dev Channel di Windows 11. Da oggi, chi installerà questa versione entrerà ufficialmente nella nuova serie 26200, quella basata sulla futura versione 24H2 del sistema operativo. Ma c’è un dettaglio importante da sapere: una volta aggiornato, non sarà più possibile tornare al Beta Channel, almeno finché non sarà disponibile una build Beta che appartenga alla stessa serie. In altre parole, questa è l’ultima occasione per cambiare canale prima del “salto” definitivo.

Per chi stava pensando di passare al Beta, il consiglio è di mettere momentaneamente in pausa gli aggiornamenti automatici da Windows Update, così da evitare l’installazione della nuova build e mantenere la possibilità di scegliere.

Cosa cambia con la build 26200.5510

Questa nuova versione non introduce novità visibili rispetto alla build 26120.3576, ma prepara il terreno per tutte le funzioni future legate a Windows 11 24H2. Come spesso accade con le versioni “ponte”, ci sono ottimizzazioni e miglioramenti sotto al cofano, ma anche qualche bug noto da tenere d’occhio.

Problemi noti segnalati da Microsoft

Sistema

Dopo il ripristino di Windows, il numero della build potrebbe risultare errato. Un errore estetico che non compromette gli aggiornamenti futuri.

Il pulsante per ricevere gli ultimi aggiornamenti (nelle impostazioni di Windows Update) può risultare disattivato anche se attivo. Si tratta solo di un problema grafico.

Recall

Alcuni utenti non riescono più a salvare nuovi snapshot o a modificare le impostazioni di Recall.

Possibile malfunzionamento nell’attivazione dello snapshot automatico.

I file di sistema di Recall sono già presenti sul disco, anche se la funzione non è attiva. Verranno rimossi in un aggiornamento futuro.

Click to Do

Le azioni di testo intelligenti sono ora gestite localmente, senza passare dal cloud.

Se alcune azioni non appaiono più, potrebbe essere necessario aggiornare Foto e Paint dal Microsoft Store.

File Explorer

Alcuni utenti notano una chiusura molto lenta o arresti anomali della Home.

Anche la chiusura tramite il pulsante “X” può risultare poco reattiva.

Barra delle applicazioni

Le icone potrebbero non ridimensionarsi correttamente in modalità tablet.

Gestione attività

Il valore “Processo inattivo” mostra sempre zero nella nuova colonna Utilità CPU.

I grafici CPU usano ancora il vecchio calcolo.

Widget