Samsung Galaxy S25 Ultra: FOLLE sconto di 600 euro oggi su Amazon

Il prezzo disponibile su Amazon per l’acquisto di Samsung Galaxy S25 Ultra è quasi da primato, proprio in questi giorni gli utenti si ritrovano a poter risparmiare moltissimo sull’acquisto di un prodotto che non ammette repliche, essendo a tutti gli effetti il miglior modello attualmente disponibile in commercio, almeno per quanto riguarda il mondo con sistema operativo Android.

Nel momento in cui decidete di avvicinarvi al prodotto, dovete prima di tutto sapere che le sue dimensioni sono leggermente superiori alla media, essendo comunque da 218 grammi, con 162,8 x 77,6 x 8,2 millimetri di spessore. Sotto il cofano si può trovare un processore Qualcomm Snapdragon 8 Elite, octa-core con frequenza di clock a 4,47GHz, e la possibilità di affidarsi alla GPU Adreno 830, passando per 12GB di RAM e fino a 1TB di memoria interna. Quando scegliete la variante da acquistare, prestate particolare attenzione al quantitativo di ROM, proprio perché non può essere incrementata con l’ausilio di una microSD, ma resterà fissa per tutta la vita del prodotto stesso.

Il display è a mani basse uno dei suoi fiori all’occhiello, essendo comunque un componente da 6,9 pollici di diagonale, con risoluzione di 1440 x 3120 pixel, passando anche per la presenza di una densità di 500 ppi, essendo un Dynamic AMOLED 2X con refresh rate a 120Hz, il che garantisce una eccellente fluidità in fase di utilizzo e la protezione Gorilla Glass Armor 2.

Samsung Galaxy S25 ultra riserva una grande sorpresa

La spesa per l’acquisto di questo smartphone è davvero unica nel proprio genere, difatti il consumatore si ritrova a poter spendere solamente 904 euro per il suo acquisto, andando a risparmiare molto più di quanto effettivamente si sarebbe mai visto prima d’ora, considerando appunto che il suo listino sarebbe di 1600 euro circa. Ordinatelo subito al seguente link.