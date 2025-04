Xiaomi dice addio a sette smartphone del 2022

Sette smartphone lanciati nel 2022 sono arrivati alla fine del loro percorso ufficiale. Xiaomi, infatti, ha comunicato che questi dispositivi non riceveranno più aggiornamenti di sicurezza a partire da aprile 2025. Una decisione che non rende i telefoni immediatamente inutilizzabili, ma che segna un cambiamento importante per chi li possiede. I rischi riguardano la sicurezza, sempre più esposta alle vulnerabilità. Ma sopra la compatibilità con applicazioni che richiederanno API più recenti.

I modelli Xiaomi interessati alla fine del supporto

Nonostante la lunga vita di alcuni di questi modelli sia stata apprezzata, Xiaomi ora sembra spingere verso un rinnovamento della propria serie. Gli utenti quindi potrebbero essere incentivati a scegliere nuovi dispositivi con supporti più estesi nel tempo. L’esempio migliore è lo XiaomiPad 7. Quest’ ultimo lanciato a un prezzo accessibile, garantisce sei anni di aggiornamenti, arrivando fino al 2031. Una scelta sorprendente, soprattutto se si considera che il più costoso Pad7 Pro non andrà oltre il 2028.

La politica di aggiornamenti sembra ormai diventare una discriminante chiave nelle strategie di vendita. Non è un caso che Xiaomi abbia deciso di continuare a puntare su una maggiore durata dei dispositivi di fascia media ed economica. Mentre invece la fascia alta segue cicli più rapidi. I modelli coinvolti coprono diverse fasce di mercato. Si parte dal semplice Redmi 10A, passando per i più prestanti RedmiNote 11S e RedmiNote 11 Pro+ 5G, fino ad arrivare ai gaming phone come POCO F4 GT e RedmiK50Gaming. Non mancano anche modelli di fascia medio-alta come Xiaomi11i e Xiaomi 11i HyperCharge.

Prima dell’abbandono definitivo, alcuni dispositivi riceveranno però un ultimo aggiornamento. POCO F4 GT avrà HyperOS 2.0.1.0 basato su Android 14. Invece il RedmiK50 Gaming sarà aggiornato a HyperOS2.0.2.0. Tale operazione servirà a garantire una transizione più dolce per coloro che ancora utilizzano questi device. Nel frattempo, Xiaomi consolida il suo dominio nel grande mercato cinese.