WindTre, i nuovi top di gamma di Motorola ora disponibili

Giusto ieri vi abbiamo parlato in un precedente articolo dei prezzi di vendita a rate dei nuovi smartphone top di gamma di casa Motorola con l’operatore telefonico italiano Vodafone. Ora, però, questi nuovi device sono disponibili all’acquisto sempre in comode rate mensili anche con un altro noto operatore, ovvero WindTre. Si tratta di prezzi sempre convenienti che permetteranno agli utenti di portarsi a casa ottimi dispositivi. Vediamo qui di seguito i prezzi.

WindTre, disponibili all’acquisto in rate mensili i nuovi top di gamma di casa Motorola

I nuovi smartphone top di gamma di casa Motorola sono finalmente disponibili all’acquisto anche con l’operatore telefonico italiano WindTre. Gli utenti interessati potranno acquistare in particolare i nuovi Motorola Edge 60 e Motorola Edge 60 Ultra con 36 rare mensili. Gli utenti dovranno poi necessariamente abbinare all’acquisto l’attivazione di un’offerta mobile dell’operatore, tra cui anche le offerte appartenenti alla gamma WindTre Unlimited.

Per acquistare il primo modello, ovvero Motorola Edge 60, gli utenti dovranno sostenere una spesa pari a soli 2,99 euro al mese per 36 rate mensili, il tutto senza pagare alcun costo per l’anticipo. Gli utenti potranno acquistare senza anticipo anche l’altro modello a marchio Motorola, ovvero il nuovo Motorola Edge 60 Ultra. In questo caso, però, gli utenti dovranno sostenere una spesa pari a 29,99 euro al mese, sempre per 36 rate mensili.

I prezzi riportati qui di seguito possono ovviamente subire alcune variazioni, soprattutto in base all’offerta mobile che gli utenti decidono di attivare. L’operatore telefonico sta dando poi la possibilità di acquistare questi smartphone a rate anche ai suoi già clienti. In questo caso, però, i prezzi per le rate mensili saranno diversi. Per il Motorola Edge 60, in particolare, i già clienti dovranno sostenere una spesa pari a 7,99 euro al mese per un totale di 30 rate mensili. Il prezzo sale per il modello più prestante, il Motorola Edge 60 Pro. In questo caso, gli utenti dovranno pagare un importo pari a 38,99 euro al mese sempre per 30 rate mensili.