Xiaomi: alcuni modelli non verranno aggiornati nel 2025

La famosa azienda cinese Xiaomi ha da poco pubblicato un lista degli smartphone che a partire già da quest’anno, non avranno più vita. Questo sta a significare che, dal 2025, alcuni telefoni non riceveranno più rinnovi nel software. In questi cambiamenti sono incluse anche le nuove versioni del sistema operativo e le patch di sicurezza. I telefoni in questione sono stati riportati sul sito ufficiale dell’azienda nella sezione “Security Center”. Per ogni modello è stata riportata la data precisa di fine del supporto. A marzo ad esempio, già diversi apparecchi non sono stati più beneficiati dagli aggiornamenti. Tra questi emergono alcuni smartphone molto comuni, come il Mi 11 Ultra e il POCO X4 Pro 5G. Il loro supporto è terminato rispettivamente il 1 marzo e il 2 marzo 2025.

Cosa c’è da aspettarsi dai cambiamenti degli aggiornamenti di Xiaomi?

La fine degli aggiornamenti continuerà ovviamente anche nel mese di aprile. Xiaomi li interromperà per altri smartphone, tra cui il Redmi Note 11 Pro+ 5G e il POCO F4 GT. Anche loro giungeranno al termine rispettivamente il 6 e il 26 aprile 2025.

La data per altri modelli, come ad esempio il Redmi 10A, è prevista per il 25 aprile. Il mese di giugno sarà fatale per i POCO, terzo marchio di telefonia più venduto al mondo dopo Samsung e Apple. Tra questi troviamo il POCO F4, POCO X4 GT e POCO C40. Le loro date sono il 17 e il 27 giugno. Solo un mese dopo questo evento, sarà il turno di altri smartphone come il Redmi 10 5G e il POCO M5.

Il 2025 tuttavia ha anche cose positive, come il lancio di nuove versioni di HyperOS, il sistema operativo di Xiaomi, che avranno novità soprattutto nella fotocamera. Inoltre, anche se molti modelli vecchi non avranno più gli aggiornati, l’azienda cinese continua a lavorare su versioni più moderne del sistema, che garantiranno una maggiore sicurezza, ma soprattutto delle prestazioni migliorate.