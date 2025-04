Nintendo Switch 2: il dock si può usare anche con la 1 ?

Nelle ultime settimane il mondo dei videogiochi è stato sicuramente scorso da un annuncio molto importante, l’azienda giapponese Nintendo ha infatti presentato al mondo la sua console di seconda generazione, stiamo ovviamente parlando di Nintendo switch 2, console che eredita grandi responsabilità da chi l’ha preceduta e che ha in modo importante diviso la community sotto vari aspetti, primo fra tutti, ovviamente il prezzo che ha colto di sorpresa davvero tutti quanti.

Insieme alla console, ovviamente è stato presentato tutto un ecosistema di prodotti tra i quali sicuramente spiccano i videogiochi ma anche la dockstation, strumento indispensabile per poter collegare la console ad un televisore in modo da sfruttarla come un vero e proprio prodotto per giocare in salotto, quest’ultima dotata di un processore a se stante, consente di trasmettere il segnale video in modo molto più efficiente rispetto al modello precedente.

Utilizzabile con Switch 1 ?

Ovviamente la domanda che ha solleticato la curiosità di tutta la community è rappresentata dalla possibilità di utilizzare tale prodotto anche sul modello di prima generazione, a spingere verso questo interrogativo è stato nel dettaglio lo spessore di entrambe le console essendo quest’ultimo identico, di conseguenza, in molti hanno pensato che entrambe fossero compatibili con il prodotto di ultima generazione.

A rispondere ci ha pensato direttamente Nintendo, l’azienda ha precisato infatti che la dockstation è compatibile solo ed unicamente con il modello di switch corrispondente, dunque tutti gli altri modelli tra cui il modello OLED e il modello lite non sono compatibili in nessuna maniera.

In parte c’era da aspettarselo, però allo stesso tempo una conferma definitiva era necessaria dal momento che comunque i prodotti di cui parliamo puntano in maniera importante anche sul concetto di retro compatibilità, dunque era lecito sperare che l’azienda avesse optato per rendere compatibili i prodotti anche in questo frangente, purtroppo così non è stato, ricordiamo che l’unico hardware compatibile tra le due consolle sono i controller che però possono essere utilizzati solo in modalità wireless.