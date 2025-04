Volkswagen ID.3 si rinnova: nuovo look in arrivo nel 2026

Mentre la produzione pilota di ID.2 e Cupra Raval si avvia in Spagna, Volkswagen guarda già al futuro della ID.3. Dopo il primo aggiornamento del 2023, il marchio tedesco ha infatti deciso di intervenire ancora. In particolare annunciando un secondo e più ampio restyling previsto per il 2026. Tale decisione nasce dall’esigenza di mantenere alta l’attrattiva di un modello che ha segnato una svolta nella strategia elettrica del gruppo.

Volkswagen: un aggiornamento che guarda alla nuova era della mobilità

I primi dettagli, riportati da Autocar, parlano di un frontale completamente ridisegnato. Le linee saranno più moderne, ispirate ai concept ID.2all e ID. GTI. Il tetto e il portellone, finora a contrasto, saranno verniciati in tinta con la carrozzeria. Questa scelta darà alla compatta un look più sportivo e dinamico. Anche l’ interno subirà modifiche sostanziali. Il cruscotto riprenderà poi lo stile della futura ID.2. Mentre torneranno i comandi fisici, abbandonando la discussa scelta dei soli touch.

Ma non parliamo solo di estetica. In quanto il restyling della ID.3 potrebbe portare novità anche sotto il cofano. Anche se i dettagli sui powertrain non sono ancora ufficiali, si parla di interventi mirati a migliorare efficienza e autonomia. L’obiettivo è chiaro. Cioè mantenere la ID3 competitiva fino all’arrivo, nel 2028, della nuova Golf elettrica, che promette di ridefinire gli standard del settore.

Volkswagen punta così a prolungare la vita commerciale della sua prima compatta 100% elettrica. Un’auto che, nonostante critiche e confronti con concorrenti sempre più agguerriti, continua a rappresentare un tassello fondamentale della serie a zero emissioni. I cambiamenti estetici e funzionali sembrano rispondere alle richieste degli utenti. I quali risultano essere sempre più attenti non solo all’autonomia, ma anche alla qualità percepita. Il 2026 sarà così un anno cruciale, e la nuova ID.3 potrebbe giocare un ruolo fondamentale nel mantenere alta la bandiera della una delle più famose case automobilistiche.