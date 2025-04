Volkswagen ID.2: la scommessa elettrica da 25 mila euro

Il futuro dell’auto? Passa per la Volkswagen ID.2, l’elettrica compatta destinata a portare brio nel segmento. Il modello, atteso nel 2026, è apparso recentemente sui social del centro stile Volkswagen in una veste ancora camuffata. I dettagli coperti dalle pellicole tradiscono però una verità importante: il prototipo ID. 2all sta lasciando spazio a una versione sempre più vicina. Sarà davvero lei quella pronta a entrare nelle concessionarie? Le immagini che girano lasciano pochi dubbi. Le linee sembrano più alte rispetto al concept del 2023, meno scolpite, quasi a suggerire una nuova stilistica. I fari anteriori, visibili dietro le coperture, sono poi collegati da una sottile striscia luminosa. Al posteriore, si intravedono gruppi ottici sottili e orizzontali. I dettagli estetici, come le maniglie a filo e i cerchi da 20 pollici, offrono indizi chiari su come sarà il modello Volkswagen.

Nuova piattaforma per una nuova era per la Volkswagen?

La casa tedesca vuole conquistare una fetta più ampia di mercato e per farlo serve una base solida. La risposta arriva con la piattaforma MEB Entry, una versione compatta della MEB già utilizzata su modelli più grandi. Con i suoi oltre 4 metri di lunghezza, la Volkswagen ID.2 si candida a diventare l’erede elettrica della Polo. Il concept della Volkswagen ID. 2all aveva mostrato i muscoli con un motore elettrico da 166 kW, l’equivalente di 226 cavalli, e un’autonomia WLTP di 450 chilometri. Non è escluso che queste caratteristiche arrivino sulla versione di serie, almeno per le varianti più costose. Le versioni base, invece, dovrebbero adottare soluzioni più contenute. Una gamma articolata è fondamentale per attrarre una clientela ampia. Ciò che vuol fare la Volkswagen è quel che in fondo tutti noi desideriamo: rendere l’elettrico non più un lusso.

Il debutto della Volkswagen ID.2 è atteso tra la fine del 2025 e l’inizio del 2026. I tempi stringono, le attese crescono. A settembre, al Salone di Monaco, si scoprirà la variante ID.2X, declinazione crossover del progetto. Volkswagen punta tutto su questa compatta. Il momento è delicato, i mercati in tensione, ma la determinazione è al massimo. Martin Sander lo aveva detto: senza auto elettriche accessibili, la transizione fallisce e la Volkswagen ID.2 è la risposta.