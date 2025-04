Apple: in arrivo novità per la robotica

Apple continua a rinnovare il proprio ecosistema. Ciò anche per il settore della robotica. Quest’ultimo, finora, è stato circondato da una fitta cortina di riservatezza. Secondo recenti indiscrezioni, l’azienda di Cupertino ha deciso di riorganizzare il team dedicato ai progetti robotici. Elemento che segna un’importante svolta nella strategia interna di Apple. Fino a poco tempo fa, il team operava sotto la supervisione di John Giannandrea, responsabile dell’AI e dell’apprendimento automatico di Cupertino. Il team, però, è stato ora affidato a John Ternus, vicepresidente senior dell’hardware. Tale cambio di leadership permette a Giannandrea di concentrarsi maggiormente su Apple Intelligence, l’ambizioso pacchetto di funzionalità AI che l’azienda intende lanciare per competere con i giganti del settore.

Apple: novità per il settore della robotica

A capo del nuovo team robotico è stato designato Kevin Lynch. Si tratta di una figura di spicco all’interno di Apple, noto per il suo ruolo nello sviluppo dell’Apple Watch. Ed anche per la direzione del progetto dell’auto elettrica Apple, poi cancellato. La scelta di Lynch segnala chiaramente che, pur non essendo ancora una priorità assoluta, la robotica sta assumendo un’importanza crescente nei piani futuri dell’azienda.

Al momento, Apple non ha rivelato dettagli ufficiali. Eppure, le indiscrezioni parlano di diversi progetti in corso. Il primo prodotto che potrebbe arrivare sul mercato è un robot da tavolo, dotato di un braccio meccanico. Quest’ultimo capace di interagire con un display, probabilmente simile a un iPad. Tale dispositivo potrebbe aprire la strada a una nuova generazione di strumenti domestici intelligenti, capaci di assistere l’utente in maniera naturale e intuitiva. E non è tutto. Tra i concept in fase di studio ci sarebbe anche un robot mobile, descritto come un iPad su ruote.

In un momento in cui l’innovazione sembra accelerare a ritmi sempre più serrati, Apple si prepara quindi a scrivere un nuovo capitolo della sua storia. Ciò con l’obiettivo di portare la robotica nelle case di milioni di persone in tutto il mondo.