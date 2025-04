Paramount+ si prepara ad un maggio 2025 di fuoco: ecco nuovi film e serie TV

Come tutti gli altri servizi streaming, anche Paramount+ si prepara ad un mese di maggio incandescente. L’elenco di film e serie in arrivo è davvero ricco e interessante, con cast di altissimo livello e storie tutte da vivere.

Film in evidenza: arriva finalmente Il Gladiatore II

Tra le uscite più importanti c’è senza dubbio Il Gladiatore II, disponibile su Paramount+ dall’11 maggio. Diretto ancora una volta da Ridley Scott, il film riprende la storia anni dopo la morte di Massimo Decimo Meridio. Il protagonista questa volta è Lucius, interpretato da Paul Mescal, costretto a combattere nel Colosseo dopo che la sua casa viene conquistata da nuovi imperatori. Qui il cast degli attori è davvero stellare, in quanto prendono parte alla produzione Pedro Pascal, Joseph Quinn, Denzel Washington e Connie Nielsen. Si parla di un film che ha già incassato quasi mezzo miliardo di dollari al botteghino in tutto il mondo, per cui il divertimento è assicurato.

Sempre sul fronte cinematografico, il 28 maggio arriva A Quiet Place Part II. Dopo il successo del primo capitolo, la famiglia Abbott è di nuovo in fuga da creature letali attratte dal minimo rumore. Un film carico di tensione, che si inserisce nel franchise apocalittico ideato da Scott Beck e Bryan Woods.

Le nuove serie TV su Paramount+: Mobland e SkyMed S3

Non mancano anche le novità sul fronte delle serie TV. Il 30 maggio debutta Mobland, la nuova serie crime firmata Guy Ritchie, con un cast stellare composto da Tom Hardy, Helen Mirren e Pierce Brosnan. La storia ruota attorno a una potente famiglia criminale coinvolta in una guerra per il potere all’interno di un sindacato internazionale.

Dal 16 maggio torna invece SkyMed, arrivata alla sua terza stagione. Questo medical drama ad alta quota racconta le missioni di un gruppo di medici e piloti che operano come ambulanze volanti nei cieli remoti del Canada del Nord. Emergono nuove sfide, tra drammi personali, amori nascosti e missioni di soccorso sempre più al limite.

Non solo grandi produzioni: spazio anche all’animazione

Paramount+ non si dimentica dei più piccoli (e non solo). A maggio arrivano anche:

PAW Patrol: Aqua Pups , una nuova avventura per i cuccioli più amati dai bambini;

SpongeBob SquarePants stagioni 13-15, perfette per chi non si stanca mai delle avventure del simpatico abitante di Bikini Bottom.

Maggio su Paramount+: pochi titoli, ma di grande peso

Nonostante il numero di novità sia relativamente contenuto, Paramount+ punta sulla qualità. Il mese di maggio offre infatti un mix ben calibrato tra sequel attesissimi, serie crime internazionali e contenuti per tutta la famiglia. Gli appassionati di cinema d’azione, thriller psicologici o semplicemente di grandi storie avranno pane per i loro denti.