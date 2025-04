Vodafone, offerte telefoniche folli a partire da 6,99 euro al mese

Vodafone si conferma uno degli operatori telefonici migliori presenti nel panorama delle telecomunicazioni italiano.

Il gestore telefonico è ormai operativo da diversi decenni, eppure continua a conquistare migliaia di clienti, grazie a una qualità dei servizi impareggiabile e a offerte con prezzi incredibilmente bassi.

Vodafone: le migliori tariffe telefoniche dell’operatore

Passare a Vodafone mantenendo il proprio numero è veramente molto semplice, e l’operatore prevede due offerte imperdibili per chiunque abbia voglia di passare a Vodafone.

La prima è disponibile per tutti i clienti provenienti da Iliad, CoopVoce, Poste Mobile o altri operatori telefonici virtuali, e prevede 100 giga con tecnologia 5G, minuti e SMS illimitati a soli 6,99 € al mese.

La seconda offerta, invece, è destinata ai clienti provenienti da Tim, Kena Mobile, WindTre o Very Mobile, e offre 150 giga con tecnologia 5G e minuti e SMS illimitati a 11,99 € al mese.

Entrambe le offerte hanno un costo di attivazione gratuito se la avviene online e la spedizione della Sim gratuita.

Ma le offerte di Vodafone non terminano certamente qui, poiché l’operatore ha in serbo diverse offerte disponibili per tutti i membri della famiglia.

Tra le tariffe più gettonate ricordiamo BRONZE PLUS, con cui avere a disposizione giga illimitati con tecnologia 5G e minuti e SMS illimitati verso numeri fissi e mobili nazionali a 9,99 € al mese.

Un’altra offerta imperdibile è VODAFONE YOUNG, che mette a disposizione per tutti i giovani tra i 18 e i trent’anni 200 giga con tecnologia 5G, minuti illimitati e 200 SMS a soli 9,99 € al mese.

Per gli utenti che non hanno ancora compiuto diciott’anni, Vodafone presenta RED MAX UNDER 18, con 100 giga con tecnologia 5G, minuti e SMS illimitati e minuti verso i paesi dell’Unione Europea illimitati. Il tutto a soli 9,99 € al mese, oppure a 6,99 € al mese se si è già clienti della rete fissa di Vodafone.

Infine un’offerta molto interessante per chi è già cliente della rete fissa di Vodafone e FAMILY+, con giga illimitati con tecnologia 5G e minuti e SMS illimitati verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali a soli 9,99 € al mese.