Vodafone Bronze Plus: Giga illimitati e 5G a 9,99€ al mese!

Hai presente quando trovi un’offerta che sembra fatta apposta per te, ma con il solito asterisco che ti fa dubitare? Ecco, questa volta no. Se arrivi da Iliad, Poste Mobile o da uno degli altri operatori virtuali (tranne ho. e Fastweb), Vodafone ha davvero pensato a qualcosa di concreto: si chiama Bronze Plus e, per 9,99 euro al mese, ti porti a casa Giga illimitati in 5G, minuti e SMS senza limiti, e un prezzo bloccato per 24 mesi. Senza costi di attivazione e con SIM gratuita se attivi online. Praticamente, inizi a navigare e parlare senza più pensieri.

Bronze Plus: 5G, minuti e SMS illimitati a prezzo bloccato per 24 mesi

Parliamo chiaro: i Giga illimitati non significano che puoi scaricare l’intero catalogo di Netflix ogni notte. Ma vuol dire che, se usi il telefono come farebbe una persona “normale” (quindi niente server casalinghi o hotspot permanenti), vai tranquillo. C’è un tetto tecnico, certo – basato su cinque volte il consumo medio degli altri clienti con offerte simili – ma è davvero difficile superarlo se non fai un uso fuori dal comune. E per chi ama la velocità, c’è il 5G: basta avere un dispositivo compatibile e trovarsi in una delle aree coperte (tutto verificabile sul sito Vodafone).

In viaggio in Europa? Nessun problema. Puoi usare 12,6 Giga anche nei Paesi dell’Unione, senza sovrapprezzi. E se ti piace tenere le cose semplici, con l’addebito automatico su carta o PayPal ti dimentichi anche delle ricariche: quando il credito scende sotto i 5€, il sistema provvede da solo. Più comodo di così.

C’è anche un vantaggio spesso trascurato: nessun aumento improvviso per due anni, a patto che resti in pagamento automatico. Niente brutte sorprese, insomma.

Insomma, se stai pensando di cambiare operatore, e sei tra quelli che arrivano da Iliad, Poste o altri virtuali, questa è un’offerta da considerare seriamente. Tutto incluso, tutto chiaro, e soprattutto senza limiti veri (per davvero).