Vodafone Family+: 5G illimitato a 9,99€ per chi ha la linea fissa

Se hai già una linea fissa Vodafone a casa, c’è una nuova offerta mobile che potresti davvero voler conoscere. Si chiama Vodafone Family+, e la trovi solo online a 9,99 euro al mese. Il bello? Hai Giga illimitati in 5G, minuti e SMS senza limiti, e nessuna sorpresa sul prezzo per i prossimi due anni.

Vodafone Family+: 5G illimitato, roaming e zero sorprese sul costo

Funziona così: una volta attivata la SIM e associata alla tua rete fissa, il piano ti sblocca i dati illimitati. Se non abbini la SIM alla linea fissa, l’offerta resta attiva ma include 10 Giga in 5G al mese. Niente male comunque, ma con la fissa conviene molto di più. I Giga illimitati diventano attivi entro 48 ore dall’attivazione della SIM.

Tutto questo arriva a casa con spedizione gratuita e un costo di attivazione di 4,99 euro. E non devi preoccuparti di modifiche improvvise: Vodafone garantisce che il prezzo resta bloccato per 24 mesi, a patto che il pagamento sia automatico (tramite carta o PayPal). Una sicurezza non da poco, considerando i tempi. Naturalmente, per sfruttare al massimo il 5G serve avere uno smartphone compatibile e trovarsi in una zona coperta dalla rete Vodafone 5G. Ma se vivi in città o in aree ben coperte, l’esperienza può essere davvero notevole.

Un altro aspetto utile: se viaggi in Europa, puoi usare 12,6 Giga della tua offerta anche all’estero, senza costi aggiuntivi. E per quanto riguarda le chiamate e i messaggi, sono illimitati verso tutti i numeri nazionali, sia fissi che mobili. C’è anche una piccola comodità in più: attivando l’addebito automatico, non dovrai più pensare alle ricariche. Quando il credito scende sotto i 5 euro, Vodafone lo ricarica in automatico, così eviti blocchi o interruzioni. Infine, se ti stai chiedendo cosa c’è incluso nel piano base, sappi che hai accesso a servizi come la segreteria telefonica, chiamami & recall, e anche alla funzione continuità di servizio, per non restare mai a secco di connessione nei momenti critici.

Insomma, se sei già cliente Vodafone a casa, questa offerta è costruita su misura per te. E se la attivi online, la SIM è gratuita.