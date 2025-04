PosteMobile lancia la super offerta Creami Extra WOW 300

Navigare velocemente, senza interruzioni, con una copertura su tutto il territorio nazionale? È questa la promessa di PosteMobile con la sua nuova offerta “Creami Extra WOW 300”. L’iniziativa, disponibile esclusivamente online, propone un pacchetto ricco e conveniente. Esso include 300GB di traffico internet in 4G+ con velocità fino a 300Mbps, oltre a chiamate e messaggi illimitati. Il tutto al prezzo mensile di 11,99€. La promo si rivolge a utenti privati che desiderano prestazioni elevate, ma senza sottostare a vincoli o spese eccessive.

PosteMobile: servizi aggiuntivi e gestione semplificata tramite app

L’attivazione dell’ offerta targata PosteMobile, come detto, avviene interamente online. È previsto un costo iniziale di 10€ per la SIM e una prima ricarica obbligatoria di 15€ che copre il primo mese di utilizzo. Il servizio si appoggia alla rete Vodafone. La quale garantisce un’ampia copertura e una qualità di connessione stabile, anche nelle aree meno centrali. Per navigare alla massima velocità è necessario disporre di uno smartphone compatibile con la rete 4G+ e trovarsi in una zona coperta. La velocità effettiva, però, può variare a seconda di diversi fattori. Tra cui il traffico sulla rete, caratteristiche del dispositivo, sistema operativo o posizione geografica.

PosteMobile include anche diversi servizi senza costi aggiuntivi, come “Ti cerco” e “Richiama ora”, oltre al controllo del credito residuo. Il traffico dati può essere condiviso tramite hotspot senza sovrapprezzo, un’opzione molto utile per chi lavora in mobilità o vuole connettere più dispositivi. La gestione dell’offerta è semplice grazie all’app PostePay, compatibile con smartphone e tablet. Qui sarà possibile consultare il credito, modificare le impostazioni o attivare e disattivare opzioni.

Nel caso in cui l’offerta non venga rinnovata, la tariffa passa a quella a consumo. Ovvero 18 centesimi al minuto per le chiamate, 12cent. per gli SMS e 2€ al giorno per 500MB di dati. Gli utenti però potranno scegliere se mantenere attiva o disattivare la tariffa giornaliera base con un semplice SMS o tramite l’area personale online.