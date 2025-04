Nothing Phone (3): possibile lancio in estate secondo Carl Pei

Nothing Phone

Nothing Phone (3) si prepara a entrare nel vivo del mercato smartphone. Dopo settimane di speculazioni, è stato lo stesso Carl Pei, fondatore e CEO di Nothing, a fornire una conferma implicita sul periodo di lancio del prossimo modello. Rispondendo a una domanda su X (ex Twitter), Pei ha lasciato intendere che l’azienda manterrà il ciclo di rilascio già sperimentato con Phone (1) e Phone (2), puntando quindi alla seconda metà del 2025.

Il messaggio non specifica una data esatta, ma rappresenta un primo riferimento ufficiale alla finestra temporale del lancio di Nothing Phone (3), che con ogni probabilità si collocherà tra luglio e agosto, in linea con i due modelli precedenti.

Carl Pei lascia intendere il ritorno estivo

Il commento di Carl Pei è arrivato in risposta a un utente che chiedeva se il Nothing Phone (3) sarebbe stato presentato entro breve. La risposta del CEO è stata sintetica, ma chiara: “Come l’anno scorso”, facendo riferimento diretto alla tempistica di Phone (2), lanciato a luglio 2023.

L’azienda sembra quindi voler mantenere un ciclo annuale costante, con un unico modello principale ogni estate. Questo approccio riflette la volontà di differenziarsi rispetto ai produttori che rilasciano versioni aggiornate ogni pochi mesi e consolida l’immagine di Nothing come marchio che punta su design ricercato, software snello e aggiornamenti mirati.

Al momento, non sono emerse informazioni ufficiali sulle specifiche tecniche di Nothing Phone (3). Tuttavia, è probabile che il nuovo dispositivo segua la filosofia dei modelli precedenti, con particolare attenzione al design trasparente, un’interfaccia utente pulita e funzionalità essenziali ma ben curate.

Sotto il profilo hardware, l’azienda potrebbe puntare a un processore di fascia alta o medio-alta, come lo Snapdragon 8s Gen 3 o una variante aggiornata del chip utilizzato su Phone (2). Il comparto fotografico, che già sul secondo modello ha mostrato un netto miglioramento, potrebbe essere ulteriormente potenziato.

Anche il sistema di illuminazione Glyph – uno dei segni distintivi della serie – potrebbe ricevere aggiornamenti funzionali, rendendolo ancora più utile per notifiche, controlli rapidi e interazione visiva con le app.

Un altro elemento atteso con il lancio del Phone (3) è l’arrivo della nuova versione del sistema operativo proprietario Nothing OS 3.0. L’interfaccia, basata su Android, ha già ricevuto consensi per la sua essenzialità e fluidità, ma Nothing punta a offrire un’esperienza ancora più integrata e personalizzata.

Tra le novità possibili si ipotizzano nuovi widget interattivi, controlli per il Glyph più sofisticati, e funzioni AI per la gestione intelligente di batteria e notifiche. Nothing OS 3.0 potrebbe essere presentato insieme al nuovo smartphone o anticipato con un beta test aperto ai modelli precedenti.

Il lancio estivo del Nothing Phone (3) avverrà in un periodo di crescente competizione nel mercato degli smartphone Android. Brand come OnePlus, Motorola e Google sono attesi con modelli aggiornati nella stessa fascia temporale, mentre Samsung ha da poco introdotto nuovi modelli della serie A e S.