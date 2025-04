Gemini si espande: ora può agire direttamente sul testo selezionato in browser e app

Gemini Live

Google continua l’integrazione di Gemini all’interno dell’ecosistema Android, ampliando le modalità con cui gli utenti possono interagire con il proprio assistente AI. L’ultima novità riguarda la possibilità di utilizzare Gemini direttamente su testo selezionato, sia nel browser che all’interno delle app compatibili. La funzione, attualmente in rollout graduale, rappresenta un ulteriore passo verso un’assistenza contestuale più fluida e integrata.

L’obiettivo dichiarato è quello di rendere l’intelligenza artificiale più accessibile e immediata, senza dover aprire un’app separata o invocare manualmente l’assistente. Google punta così a offrire risposte utili nel flusso naturale delle attività digitali quotidiane.

Google introduce un nuovo modo per interagire con il suo assistente AI: basterà selezionare una porzione di testo per attivare Gemini

Con questo aggiornamento, sarà possibile attivare Gemini selezionando una parte di testo visualizzata all’interno del browser o di un’app supportata. Una volta evidenziato il contenuto, apparirà un’opzione tra le azioni disponibili, che consente di chiedere a Gemini un approfondimento, una spiegazione o un riepilogo del testo selezionato.

La nuova interazione si aggiunge alle modalità già disponibili, come i comandi vocali o il pannello laterale dell’assistente. Questo metodo si presenta come più intuitivo e rapido, specialmente quando si vuole approfondire un argomento letto in tempo reale, senza interrompere il contesto.

Il rollout della funzione riguarda in particolare Google Chrome su Android, dove selezionando del testo su una pagina web apparirà l’opzione per inviare la richiesta a Gemini. Il sistema analizzerà la selezione e fornirà un output sintetico, ad esempio spiegando un concetto tecnico, traducendo un passaggio, o contestualizzando una frase.

Il meccanismo funziona in maniera simile a quello già introdotto in Circle to Search, ma in questo caso non si tratta di contenuti visivi o elementi su schermo, bensì testo puro, scelto direttamente dall’utente. La funzione risponde quindi a un’esigenza più classica, legata alla lettura e alla comprensione di contenuti.

Non solo browser: la funzione è in fase di test anche all’interno di app di terze parti, come lettori PDF, client email o app educative. Se il contenuto selezionato è testuale e l’app supporta le API di integrazione, Gemini può essere attivato come assistente contestuale.

Inoltre, l’interfaccia di Gemini è stata aggiornata per riconoscere il contesto d’uso e fornire risposte più pertinenti. Ad esempio, selezionando una descrizione scientifica, il sistema potrebbe offrire un riassunto semplificato o suggerire contenuti correlati.

Questa novità si affianca agli sforzi di Google per promuovere un’esperienza assistita fluida e meno invasiva, evitando l’obbligo di passaggi manuali tra app e finestre diverse.

La distribuzione della nuova funzionalità è attualmente in fase iniziale e limitata ad alcuni dispositivi Pixel, tra cui Pixel 9 Pro, Pixel 9a e Pixel 9 Pro Fold, oltre a una selezione ristretta di utenti Android iscritti al programma di anteprima. Google prevede un’estensione progressiva anche ad altri smartphone, con rilascio completo nelle prossime settimane.

Al momento, la funzione richiede l’ultima versione aggiornata di Google Chrome e la presenza di Gemini come assistente predefinito, selezionabile dalle impostazioni del dispositivo Android.