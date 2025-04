Nothing Phone (3a) in offerta: Amazon lo offre con uno sconto del 5%

Innovazione e design ricercato sono solamente due degli elementi che rendono questo Nothing Phone (3a) un dispositivo perfetto per tutti coloro che sono in cerca di un dispositivo da poter utilizzare per qualsiasi necessità. Uno smartphone che sicuramente riesce a contraddistinguersi rispetto ad altri device grazie a un rapporto qualità/prezzo eccellente. Ma c’è di più perché oggi Amazon contribuisce a ridurre il prezzo di listino con uno sconto del tutto vantaggioso.

Un’occasione unica se pensiamo che dispone di una fotocamera principale OIS da 50 MP e di una fotocamera ultra grandangolare da 8 MP che consentono all’utente di rivivere qualunque momento scattando foto da conservare per sempre. Non manca una fotocamera anteriore da 32 MP per scattare selfie ultra nitidi o foto di gruppo.

Nothing Phone (3a) a prezzo scontato su Amazon

Il catalogo di prodotti messi a disposizione da Amazon include milioni di dispositivi e l’obiettivo del colosso, come sappiamo, è di andare incontro alle esigenze di utenti che hanno budget ridotti. Nel caso di questo smartphone, il prezzo che viene offerto oggi è del tutto vantaggioso.

Oltre ad avere un comparto fotografico eccellente, il Nothing Phone (3a) è dotato del cosiddetto Essential Key, un tasto personalizzabile che consente all’utente di avere un accesso immediato a funzioni comuni come gli screenshot. Inoltre, la presenza dell’Essential Space, sistema intelligente basato sull’intelligenza artificiale, aiuta l’utente a gestire al meglio i propri contenuti.

Lo schermo AMOLED flessibile da 6,77 pollici, con risoluzione Full HD+ e refresh rate fino a 120 Hz, così come la batteria da 5000 mAh che assicura un’autonomia eccellente, rendono questo smartphone uno dei migliori presenti sul mercato al prezzo attuale. Infatti, oggi costa solamente 379,99 euro anziché 399,99 euro grazie allo sconto del 5% messo a disposizione da Amazon.