iPhone 17 Pro: Apple starebbe pensando ad una colorazione stupenda | FOTO

Apple potrebbe riportare il celeste nella linea Pro dei suoi iPhone. Secondo l’affidabile insider Majin Bu, l’iPhone 17 Pro sarà disponibile anche nella variante Sky Blue, un colore che richiama l’Azzurro Sierra visto per l’ultima volta su iPhone 13 Pro e 13 Pro Max nel 2021. La nuova tinta si avvicinerebbe inoltre a quella scelta per il recente MacBook Air M4, già lanciato nella medesima sfumatura. A quanto pare questa tonalità sta riscuotendo molto successo tra gli utenti, i quali ne andrebbero alla ricerca ogni qual volta sono in procinto di acquistare un nuovo laptop di Apple.

Un ritorno al celeste per la linea Pro con iPhone 17

Dopo diverse generazioni dominate da colorazioni scure o neutre, Apple sembra intenzionata a rinfrescare la palettedell’iPhone 17 Pro. Il celeste potrebbe offrire una variante più luminosa ed elegante, puntando anche a un pubblico che desidera distinguersi senza rinunciare all’aspetto premium. Secondo la fonte, alcuni prototipi Sky Blue sarebbero già stati prodotti, il che lascia pensare che Apple stia valutando seriamente il loro inserimento nella gamma finale.

Una scelta stilistica e strategica

La decisione potrebbe servire a dare nuova linfa visiva a una famiglia di dispositivi che, dal punto di vista del design, ha mantenuto una certa continuità nelle ultime generazioni. Apple starebbe quindi cercando un equilibrio tra innovazione tecnica e riconoscibilità estetica, sfruttando anche il colore come leva di differenziazione.

Alcuni render non ufficiali mostrano già come potrebbe apparire il nuovo modello

Nel frattempo, la linea iPhone 17 sarebbe al centro di criticità produttive legate anche ai dazi USA, come emerso da recenti report. Ma l’intenzione di Apple di continuare a puntare sull’innovazione anche estetica sembra più forte che mai. Alcune fonti avrebbero cominciato a presentare delle immagini molto realistiche che mostrerebbero proprio iPhone 17 Pro ma almeno per il momento sembra abbastanza presto. Bisognerà dunque attendere ancora un po’ per dei riscontri reali.